El CEO de NVIDIA confesó qué carrera cursaría si la empezara ahora… y no es informática. "Ya no hace falta aprender a programar"

Jensen Huang, CEO de NVIDIA, es uno de los hombres del momento. Hace un año descubríamos, por ejemplo, que su compañía ya vale más en Bolsa que Google y Amazon. En poco tiempo, de hecho, podríamos estar viendo cómo se convierte en la mayor tecnológica del mundo.

Siendo así, no es de extrañar que cuando el año pasado asistió a la Cumbre Mundial de Gobiernos (un evento que acoge todos los años Emiratos Árabes), su coloquio público con el Ministro de Inteligencia Artificial de los Emiratos Árabes Unidos atrajera gran interés.

Durante dicho evento, se planteó la cuestión de qué debíamos procurar que aprendieran los niños. Huang empezó aclarando que su respuesta podría sonar completamente inesperada, viniendo de él:

"En la última década, casi todos los oradores que han subido a este escenario han enfatizado que es importante que los niños aprendan informática, que sepan programar.

"Sin embargo, la situación actual es casi la contraria: nuestro trabajo es crear tecnología informática para que nadie necesite programar".

¿Cómo te has quedado? Están logrando que la IA haga eso, así que esos conocimientos ya no son necesarios (no de manera generalizada, al menos).

"Ahora todos, en todo el mundo, pueden ser programadores. Este es el milagro de la inteligencia artificial. [...] Por primera vez, hemos cerrado la brecha tecnológica".

Bueno, es un poco venirse arriba afirmar que la 'brecha tecnológica' se reduce a que la gente no supiera darle ciertas instrucciones a su PC, pero aceptemos barco.

Un vistazo a… La carrera de programador en 2017 y en el futuro (con Javier Santana)

¿Qué estudiar en la universidad?

Al final, aunque nos queda claro qué dejará de ser necesario que aprendan los niños, Huang no nos aclara qué deberían aprender en su lugar, porque, a continuación, el ministro de IA saltaba al siguiente paso y le preguntaba al CEO de NVIDIA qué consejo le daría a uno de esos jóvenes si le pidieran consejo sobre qué carrera universitaria cursar. Huang fue claro:

"Me daría cuenta de una cosa, uno de los campos más complejos de la ciencia es la comprensión de la biología".

El lenguaje de programación del futuro será el 'humano'. Y la biología, una rama de la ingeniería

¿Turing ha pasado de moda y vamos a ver un revival de Mendel, quizá? Bueno, esperad, porque Huang tiene una concepción muy particular sobre el papel futuro de la biología en nuestro desarrollo inmediato:

"Hablamos de 'descubrimiento de fármacos' como fueras deambulando por el universo y dijeras "Mira lo que me he encontrado" [...] nadie habla de 'descubrimiento del automóvil' o del 'descubrimiento de software'. No, lo llamamos 'ingeniería' y cada año nuestro software, nuestros chips y nuestra infraestructura tecnológica son mejores que el año anterior, pero hay pocos avances en las ciencias de la vida".

"Así que si ahora tuviera la oportunidad de empezar de nuevo, me daría cuenta de que la tecnología que convierte las ciencias biológicas en 'ingeniería biológica' ya está aquí, y de que la biología digital será un campo de la ingeniería, no un mero campo de la ciencia: espero que esto sea el principio de toda una generación que disfrute trabajando con proteínas, productos químicos, enzimas y materiales".

Vía | ExpovistaTV

Imagen | NVIDIA Taiwan + Imagen generada por Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Los trece consejos del CEO de OpenAI para tener éxito en los negocios. Uno de ellos, inspirado nada menos que por Elon Musk