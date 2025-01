"Empecé a recogerlas y ya tengo más de 650" Un aficionado ha dado electricidad a su casa desde 2016, gracias a las baterías de los portátiles

Todos queremos evitar pagar mucho en la factura de la luz de cada mes aplicando diferentes métodos de ahorro como por ejemplo controlar la cantidad de luces que se encienden o ajustando bien el uso de electrodomésticos. Pero hay gente que va un paso más allá y busca la independencia de la red eléctrica gracias al uso de baterías viejas de portátiles.

Aunque parezca algo casi imposible de imaginar, hay una persona que ha estado recolectando viejas baterías de portátiles para poder tener una forma de almacenar la energía que producen sus placas solares.

Reciclar viejas baterías para almacenar energía solar

Tal y como relata, las baterías de los portátiles que nadie quiere y acaba desechando para el supone un gran tesoro. Precisamente tras revisar que siguen funcionan y almacenan energía, las suelda entre ellas para poder almacenarlas dentro de una casa de madera que ha creado específicamente para tener su pequeña central eléctrica. Y en ningún momento ha reportado que se haya hinchado ninguna celda o incendiado.

En diferentes foros se ha dejado ver el proceso de construcción de esta central casera hecha con baterías de portátiles, y la realidad es que ha dejado a muchos sorprendidos con el funcionamiento. Las celdas de la batería pueden gestionar bien la energía que le llega desde las placas solares para después proporcionar la energía a su casa o a su coche.

Obviamente, cuando no hay luz solar en el ambiente hay un grave problema pues las baterías no cargan tanta. Pero es por ello que no ha parado en ir aumentando la capacidad de almacenamiento hasta superar las 1.000 baterías soldadas. A finales de 2024 precisamente anunció que iba a instalar nuevos sistemas solares más potentes.

Lo mejor de todo es que todo el proceso se ha reflejado en un foro, y el protagonista de esta historia está abierto a ayudar a otras personas que se quieran enfrentar a este reto para independizarse de la red eléctrica. A través de publicaciones puedes recibir respuesta por parte de Glubux.

Sin duda es interesante para poder reutilizar las baterías que tiramos siempre que desechamos un portátil pese a que pueden seguir funcionando perfectamente. Ahora puedes tener una forma de rescatarlas, aunque lógicamente hay que tener mucha maña para aventurarse a ello.

Vía | TechSpot

