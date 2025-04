Un estudiante creó una IA para engañar en entrevistas y lo echaron de la universidad. Ha logrado 5 millones para que engañe en todo

Este 2025 está siendo el año del joven (ex)estudiante Chungin “Roy” Lee y también de su socio Neel Shanmugam. Ambos tienen 21 años y el primero fue noticia hace unos días por ser expulsado de la Universidad de Columbia, tras ser sometido a un proceso de control por petición de Amazon. Lee había usado una IA de su creación, Interview Coder, para mentir en las respuestas técnicas de entrevistas de trabajo y había documentado el engaño.

También grabó la audiencia disciplinaria de la universidad. Su falta de discreción le valió la expulsión de la reconocida universidad, pero también le dio muchísima publicidad y visibilidad a su creación de inteligencia artificial, que llegó a generar 230.000 dólares mensuales en ventas. Ahora los dos jóvenes han logrado 5,3 millones de inversión para mejorar la IA y poder "engañar en todo". El mismo joven que se caracteriza por usar mucho las redes sociales para ir contando sus hazañas y ahora ha anunciado que:

"Me expulsaron de Columbia por crear Interview Coder, una IA para hacer trampas en entrevistas sobre código. Ahora he recaudado 5,3 millones de dólares para crear Cluely, una herramienta para hacer trampas en prácticamente todo. Una IA completamente indetectable que ve tu pantalla, escucha tu audio y te ofrece asistencia en tiempo real en cualquier situación. Entrevistas, tareas, exámenes, llamadas de ventas, reuniones... todo".

Lo comparan con una calculadora

Para él, Cluely es el puente hacia un mundo donde los humanos no competimos con las máquinas, sino que crecemos con ellas. Y afirma que no cree que sea hacer trampa y ve que la gente se escandaliza como pasa con los cambios:

"Cada vez que la tecnología ha hecho a la gente más inteligente, el mundo entra en pánico. Luego se adapta. Luego se olvida. Y de repente, es normal."

De hecho la startup ha publicado un manifiesto comparándose con inventos como la calculadora y el corrector ortográfico, que inicialmente fueron ridiculizados por ser considerados "tramposos" y ahora son ampliamente usados.

Interview Coder era una creación específica para que los programadores puedan contestar preguntas técnicas en entrevistas de trabajo por videollamada y ha derivado en esta IA que quiere ser útil para cualquier persona en diversos contextos.

Ya hemos visto que un problema que las empresas se están encontrando en que muchos trabajadores nuevos en sus empresas no saben llevar a cabo las tareas para las que fueron contratados y que acaban descubriendo que es porque la gente mintió en las entrevistas, ayudados por la IA. Muchas empresas quieren volver a entrevistar a gente en persona, por este motivo. Incluso el CEO de Google lo ha propuesto.

Cómo funciona Cluely

La startup Cluely nació después de que Lee publicara su historia sobre cómo lo echaron de la universidad. Esta herramienta, originalmente llamada Interview Coder, ahora forma parte de esta startup, con sede en San Francisco. Ofrece a sus usuarios la posibilidad de hacer trampa en exámenes, llamadas de ventas y entrevistas de trabajo o en conversaciones (según sus creadores) gracias a una ventana oculta en el navegador que no puede ser vista ni por el entrevistador ni por quien realiza la prueba.

Está disponible para descargar en Mac, mientas los usuarios de Windows pueden apuntarse a esperar a que esté lista para este sistema operativo. Se pueden probar ciertas características de forma gratuita pero el costo para usarla es de 20 dólares al mes para particulares y las empresas deben contactar con los creadores de la herramienta para ver los precios según sus necesidades.

Cluely también publicó un video de lanzamiento en el que Lee usa un asistente de inteligencia artificial oculto para mentir (sin éxito) a una mujer sobre su edad e incluso sus conocimientos de arte en una cita en un restaurante. Los inventores de Cluely afirman que ningún software capaz de ver la pantalla ajena puede detectar esta IA.

Lee, que ahora es el director ejecutivo de Cluely, declaró a TechCrunch que la herramienta de inteligencia artificial superó los 3 millones de dólares en ingresos anuales recurrentes (ARR) a principios de este mes. El otro cofundador de la startup es Neel Shanmugam, también de 21 años, es ahora director de operaciones de Cluely.

Shanmugam también se vio envuelto en procedimientos disciplinarios en Columbia por su herramienta de inteligencia artificial. Ambos cofundadores abandonaron sus estudios en el reconocido centro educativo, según informó el periódico estudiantil de la universidad la semana pasada.

Funciona... ¿o no? Está en proceso

Aún es una IA muy nueva y solo disponible en Mac, por lo que falta más información respecto a sus capacidades reales. Sin embargo, el medio The Verge la ha analizado y la periodista Victoria Song ha dado su veredicto: dicen que no la ha ayudado a mentir en nada, y explica por qué.

La periodista recuerda que su trabajo consiste en hacerle preguntas inteligentes a gente inteligente y, por ello, se conectó en videollamada de Zoom con Lee y usando Cluely. Afirma que pasaron los primeros minutos solucionando problemas de audio relacionados con Cluely.

En cuanto a ayudar en las llamadas, usando teclado, desde The Verge explican que "la IA no puede intuir lo que necesito saber, aunque le di algo de contexto antes de la llamada. No hay discreción cuando tienes que escribir indicaciones con un teclado mecánico ruidoso. Las pocas veces que lo intento, es obvio que mis ojos se desvían hacia un lado de la pantalla. Y cada vez que lanzo una solicitud, la IA tarda una eternidad en generar una respuesta".

Lee ha reconocido esos defectos alegando que "ahora mismo, el producto está en sus primeras etapas y que lo que ahora se presenta es una prueba de concepto desarrollada en pocas semanas.

