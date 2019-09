La extensión de Malwarebytes para Chrome sale de su fase beta, y funciona incluso mejor de lo que prometieron

En julio de 2018 hablábamos de la salida a beta de la extensión de Malwarebytes, un híbrido entre antivirus, adblocker y acelerador web. Si bien en un inicio contaba con el nombre 'Malwarebytes Browser Extension', la extensión llega ahora a la tienda de aplicaciones de Chrome bajo el nombre 'Malwarebytes Browser Guard'.

Como prometían en su fase beta, logra bloquear el "contenido no deseado", así como asegurarnos que no se descargarán archivos ni se realizarán trackeos sin nuestro permiso, y que tampoco habrá problemas de scam. De momento, tan solo está disponible para navegadores basados en Chromium, pero prometen una futura llegada a Firefox.

Más allá de un bloqueador de anuncios

Al salir en su fase beta, la extensión de Malwarebytes prometía cargar páginas hasta tres veces más rápido. Parece que esta ambición se le ha quedado corta a la compañía, y es que en esta versión estable prometen tiempos de carga cuatro veces más rápidos. El resumen de su funcionamiento es su conjunción entre bloqueo y velocidad, dos factores que hemos podido probar y que cumplen con su cometido (aunque no podemos asegurar que carga cuatro veces más rápido).

La extensión de Malwarebytes es bastante similar a la de un bloqueador de anuncios al uso, aunque sus funcionalidades son algo más completas

A nivel de interfaz, es bastante simple. Los bloqueos se agrupan en cuatro categorías (ads/trackers, malware, scam, PUP's), y se nos enumera (al igual que en adblock) el número de elementos que se están bloqueando en tiempo real. Del mismo modo, se nos mostrará el nombre de los procesos que se están bloqueando, y tendremos la opción de activar o desactivar alguna de las cuatro categorías.

En la segunda pestaña tendremos acceso a unas sencillas estadísticas, que nos mostrarán las gráficas de los contenidos que se han ido bloqueando. Podemos configurar si queremos ver estos datos con la información del día, de la semana, mes, etc.

La compañía promete que esta es la primera extensión capaz de identificar estafas en la web, así como bloquear todo contenido malicioso del tipo minado de criptomonedas, tan de moda en los últimos años.

Por último, se garantiza que se bloqueará la descarga de archivos y programas no deseados, como extensiones que se añaden a la barra de tareas, ejecutables que se descargan sin permiso, o ventanas emergentes. Esta última opción (la de bloquear ventanas emergentes) también hemos podido probarla, y su funcionamiento es más que correcto. No nos damos cuenta de que hay una extensión actuando (no hay recargas ni saltos extraños en la página), simplemente se salta todos los anuncios y ventanas emergentes.

