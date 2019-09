Facebook estudia eliminar los 'me gusta' en su aplicación, tras hacer pruebas en Instagram

Según leemos en TechCrunch, Facebook estaría estudiando el ocultar el contador de 'me gustas'. Esto estaría en fase de pruebas en al menos siete países, entre los que se incluirían Canadá o Brasil. Aclarar que el contador se ocultaría para los usuarios que ven nuestro contenido, pero que podrían seguir dando me gustas, con la salvedad de que tan solo nosotros sabríamos cuántos likes se han dado.

Jane Manchun Wong, una desarrolladora especializada en ingeniería inversa que ya nos ha desvelado las novedades de las aplicaciones más populares en más de una ocasión, ha sido la encargada de descubrir en el código de la aplicación para Android un contador de Me gusta oculto.

Un movimiento en pos del contenido

Cuenta TC que, tras contactar con Facebook, la compañía afirmó que están considerando eliminar el contador de Me Gusta para los usuarios en la plataforma, algo que casaría con las recientes informaciones que tenemos acerca de llevar a cabo la misma estrategia en la aplicación de Instagram.

La compañía lleva meses haciendo pruebas en su red social centrada en la fotografía para "quitarle presión a los usuarios", habiendo comprobado que los usuarios se sienten menos juzgados cuando se eliminan los me gusta. Si bien no anunciaron fecha de llegada para esta novedad, cada vez son más los países en los que se hacen las pruebas.

En lo que a Facebook refiere, caben dudas sobre si la eliminación de los me gusta aplicará tan solo a la aplicación o a toda la red social, algo que tendría más sentido (no sería muy coherente ocultar likes en la app, pero que podamos verlos en la versión web. Sea como fuere, en ambos casos es llamativa la propuesta de eliminar los me gusta, la principal herramienta que se ha utilizado para "valorar la calidad" del contenido, nos guste más o menos el método.