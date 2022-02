Forocoches cambia de diseño por primera vez en dos décadas: el mayor foro en español del mundo ya tiene 'modo noche'

En España existe un foro online (el mayor del mundo en nuestro idioma) que se ha convertido ya en una institución, gracias a sus 450.000 usuarios únicos diarios, de los que nunca hay menos de 5.000 conectados al mismo tiempo. Una cifra que puede casi doblarse en las horas de mayor concurrencia (por la noche)… o multiplicarse por cinco durante una jornada electoral o una cita futbolística especialmente destacadas. Hablamos, por supuesto, de Forocoches.

Forocoches fue fundado, hace ya 19 años, por Álex Marín (alias Electrik), actualmente CEO de LW Network, la empresa propietaria. En una entrevista concedida a Javier Lacort, de Xataka, el propio Marín quien nos cuenta su decisión de cambiar —por primera vez en la historia del foro— un aspecto tan característico del sitio web como es su diseño (y la arquitectura del servidor que hay debajo):

"Siempre he apostado más por mantener. Si funciona no lo toques. Pero llega un momento en que ves que han pasado casi veinte años, desde 2003, y los usuarios ya iban reclamando mucho un diseño nuevo. No todos, pero sí que veíamos mucha demanda de cosas como un modo noche".

"[…o de] una versión 'responsive' que permitiese tener en el móvil todas las funciones de escritorio, que suena muy obvio, pero no lo teníamos así... el diseño móvil tiene estilos de iOS 4, un sistema operativo del año 2010. […] Llegamos a la conclusión de que había tantas cosas que cambiar que tenía más sentido rediseñar desde cero".