Google ingresó por error 250.000 euros a un ingeniero: quería devolverlos, pero Google le ignoraba por completo

Recibir una notificación en tu banco con un ingreso de 250.000 dólares puede ser el deseo de más de uno que está leyendo estos párrafos. Y es que esto es lo que le pasó una mañana a un ingeniero, Sam Curry, por parte de Google. El problema es que aunque él quería terminar devolviéndolo, ya que no le pertenecía y fue un error de Google, la compañía no daba ningún tipo de señal para poder devolver este dinero. Esto hacía realmente difícil decir que 'no' a ese dinero que literalmente le estaban dejando en bandeja.

Entre las funciones de este ingeniero se encontraba el buscar fallos de seguridad en las entrañas de las empresas de primer nivel que existe actualmente, como por ejemplo Google. Pero en este caso no esperaba recibir un ingreso de esta magnitud sin ningún tipo de justificación. Y aunque algunas personas habrían pensado en quedárselo, este ingeniero quería devolverlo a toda costa, ya que al final no le corresponde a él. Un claro gesto de honestidad, como quien se encuentra una cartera en la calle y va a comisaría a devolverla.

Recibe por error 250.000 dólares de Google, pero le cuesta devolverlo

Sam Curry trató de contactar a través de diferentes vías con Google para poder pedir una explicación acerca de este ingreso inesperado. Al no recibir ningún tipo de respuesta, quiso publicar en su cuenta de Twitter un pantallazo con el ingreso, etiquetando a Google. Al final, X (en aquel momento Twitter) actuó como un altavoz gigante sobre el que cualquier empresa puede recibir algún tipo de información.

Gracias a lo viral que se hizo este mensaje en su cuenta de X finalmente consiguió que Google le hiciera un poco de caso, y poder abrir un canal de comunicación. A partir de ese momento ya confirmó a través de su red social que consiguió realizar la devolución de un dinero que al final no era suyo.

La gran cuestión que se presenta en este caso es: ¿por qué Google le hizo un ingreso de esta magnitud? Esta pregunta se quedó sin ninguna respuesta ya que no transcendió más información al respecto. Lo que está claro es que la compañía no echó tal cantidad de dinero y puede que se tratara de un caso de fat fingers que provoca el meter un número incorrecto a la hora de hacer una operación de este calibre. Y en algunos casos, han provocado la caída de algunas acciones de grandes compañías tecnológicas.

Como es lógico, al ver el hilo de este ingeniero surgieron respuestas muy variadas. La que más se repitió es el ánimo para que Sam Curry no devolviera este dinero y se lo quedara para él e invertirlo en sus propios gastos. Pero, como es lógico, algo así supone entrar en un terreno resbaladizo e ilegal.

Esto hace que en cualquier momento la compañía pudiera exigirle esta cantidad de dinero al momento de darse cuenta del error. Y el problema llegaría si no se cuenta con ese dinero para devolver, al entrar en serios problemas legales.

Una versión anterior de este artículo se publicó en Genbeta en 2022.

Imágenes | Alex Dudar

