El hábito que Steve Jobs defendía que hará cumplir tus sueños: simple pero efectivo

Pese a que Steve Jobs hace ya muchos años que nos dejó, a día de hoy sigue muy presente entre nosotros con consejos que ofreció en entrevistas o declaraciones que concedió en vida. Uno de los ejemplos los tenemos en una entrevista que Jobs grabó en 1994 donde explicaba un hábito que deberíamos coger si queremos cumplir nuestros sueños y no dejarlos en un limbo.

Y es que en muchas ocasiones te habrás encontrado en la situación de no querer hablar con tu jefe, tu amigo o un familiar con el pretexto de 'no molestarlo' aunque necesites algo de esa persona. Y es que en la época de Steve Jobs no había medio de comunicación que no fuera 'cara a cara' o 'voz a voz', pese a que el correo electrónico se comenzaba a expandir, para poder pedir ayuda. Pero no había ni WhatsApp o Telegram para dejarle un mensaje programado o en espera para que respondiera cuando quisiera.

El hábito de Steve Jobs que pocas personas tienen

En esta entrevista Jobs explicaba precisamente que con 12 años quería construir un contador de frecuencia, pero no contaba con las piezas necesarias. El paso de que esto fuera un sueño a un hecho pasaba por una llamada al cofundador de Hewlett-Packard (HP), Bill Hewlett que si contaba con las piezas necesarias para ese dispositivo. Finalmente Steve Jobs consiguió armarse de valor para realizar la llamada.

Con la afirmación "Quiero construir un contador de frecuencia y me preguntaba si tiene alguna pieza de repuesto que pueda tener", Hewlett se rió, pero le dio las piezas necesarias a Jobs e incluso un trabajo veraniego dentro de su compañía. De esta manera, uno de los fundadores de Apple aprendió una gran lección: pide algo que desees, y no lo dejes pasar por no molestar.

Como hemos comentado anteriormente, la falta de comunicación o de confianza provoca que no nos lancemos a preguntar o pedir algo que queremos. Y en muchos casos es posible que esa llamada que para nosotros puede ser muy incómoda reciba una respuesta afirmativa y sin ofrecer problemas. Algo que se dice normalmente en nuestro entorno es 'el "no" ya lo tienes, no pierdes nada por intentarlo'.

De esta manera, la mejor lección que podemos sacar de esta entrevista de Steve Jobs es precisamente que si se necesita ayuda se pida con valentía a quien sea. Si tienes algo en la mente que te abruma y que se puede arreglar con una llamada no lo dudes y hazlo. Ya vemos que a gente de tal relevancia como Steve Jobs no le fue nada mal con este hábito que es poco habitual en nuestro día a día.

Imágenes |Waldryano

Vía | OpenCulture

En Genbeta | La increíble historia del empleado 8 de Apple: empezó con 14 años tras ver a Steve Jobs instalando un Apple I y no quiere jubilarse