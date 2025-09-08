Si estás esperando la beca MEC 2025, este septiembre tienes que hacer un trámite obligatorio en la web del Ministerio

Con septiembre llega el inicio de un nuevo curso escolar, y con ello también el inicio de ciertos trámites que son obligatorios como son la matrícula en la universidad o también la beca. Durante el mes de marzo fueron muchos los estudiantes que solicitaron a través de la web del Ministerio de Educación la beca MEC 2025-2026, y en los meses de verano se fueron enviando propuestas de resolución favorables o no a los requisitos económicos. Pero todavía queda un último trámite.

Comprobar los requisitos académicos. Si has sido una de las personas afortunadas con el visto bueno a los requisitos económicos, ahora queda un último trámite: ver que cumples con nota mínima de expediente, créditos matriculados y otros puntos relevantes de la convocatoria.

En el momento de hacer la beca en el mes de marzo y abril, muchas personas no conocían cuál iba a ser su situación académica en un futuro, como por ejemplo el instituto o la universidad en la que iban a cursar sus estudios y tampoco las notas que iban a tener finalmente en su expediente. Puntos muy importantes para que finalmente llegue el importe de la beca a la cuenta bancaria de manera correcta.

Cuándo se debe hacer. En la propia resolución, que se encuentra en la sede electrónica del Ministerio de Educación, se recoge que el plazo para hacer el trámite es del 8 al 25 de septiembre, donde los estudiantes "podrán entrar de nuevo en su solicitud de beca y llevar a cabo las siguientes acciones...".

Qué se puede hacer. En esta nueva ventana burocrática los estudiantes van a poder en un primer lugar renunciar a su beca, en el caso de que por ejemplo hayan abandonado sus estudios a lo largo del verano, haciendo que ya no se tenga que hacer ningún trámite extra ni tampoco recibir más mensajes.

Pero lo más común es que se modifique algún dato que se cumplimentó en el pasado e incorporar nueva información. Según la propia administración, es importante entrar a hacer los cambios en estas situaciones:

Si los datos académicos han variado desde que se hizo la solicitud o si quedaron incompletos.

Si ha cambiado la cuenta corriente.

Si se va a residir fuera de la vivienda familiar durante el curso escolar. Esto es algo que repercutirá en una mayor cuantía de beca.

Si se es víctima o hijo/a de víctima de violencia de género o abuso.

Cómo se hace. Para hacer la modificación, solo se va a tener que acceder a la sede electrónica del Ministerio de Educación y pulsar en 'Mis expedientes'. Posteriormente, en el trámite relacionado con la beca de este curso, pulsa en 'Acceso' justo debajo e inicia sesión con DNI + contraseña o con el sistema de identificación Cl@ve.

Al momento, aparecerá el expediente en cuestión y solo se tendrá que pulsar en 'Acceso solicitud' en la parte derecha para acceder a una ventana con todos los datos de información. Aquí solo habrá que ir a la parte inferior y pulsar en 'Modificar solicitud'.

Una vez dentro, se estará en el mismo formulario que se rellenó a lo largo del mes de marzo durante la primera inscripción. Solo se tendrá que ir a la última página de la información académica y cumplimentar de manera correcta cada casilla con lo que se solicita, haciendo hincapié en la institución donde se cursarán los estudios a lo largo del nuevo curso escolar.

Ya solo quedará esperar. Una vez cumplimentado, la administración deberá comprobar que la información que se ha introducido es veraz y también si cumple los requisitos de la convocatoria. En el caso de que esté todo correcto, se enviará una segunda notificación a través de la sede donde se informará de la cuantía de la beca concedida para su posterior ingreso en la cuenta bancaria (que también se debe revisar en este caso).

Si no se cumplen los requisitos, se recibirá una notificación de denegación de beca con los motivos que existan para rechazar la solicitud, y finalmente se podrá interponer un recurso contra esa decisión, adjuntando toda la documentación que acredite la situación personal correcta.

Imágenes | StockSnap

