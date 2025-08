Ignorar tu email del trabajo puede salir muy caro: 15.000 euros de multa para este administrador en Valencia por no leer sus correos

Si eres de los que acumula cientos de emails sin leer en la bandeja, es posible que tu mentalidad cambie si te decimos que puede acabar en diferentes multas. Y es que la dejadez a la hora de gestionar la bandeja de entrada del correo puede acarrear graves consecuencias, que pueden ser muy graves. Esto es lo que ha recogido la Audiencia Provincial de Valencia, que ha condenado a un administrador concursal a pagar de su bolsillo una indemnización de 15.000 euros por ignorar sistemáticamente los correos de una empresa acreedora durante un año.

Y es que en este caso la sentencia deja una clara tarea a cualquier persona que tiene un correo electrónico profesional: mirar el email no es una opción, sino que es una obligación inherente a la profesión.

Ignorar el email sale muy caro

Esta historia se remonta a 2020, cuando una empresa constructora entró en concurso de acreedores. Se designó a un administrador concursal, que es una figura clave para gestionar las deudas que tienen las compañías y que tiene como función establecer un plan para afrontar los pagos de los acreedores.

Una de las empresas afectadas de este concurso, a la que se le adeudaban 14.202,88 euros correspondientes a facturas de 2019 y 2020, hizo lo que se esperaba: contactó con el administrador. Le envió las facturas y varios correos electrónicos solicitando información sobre el proceso y el estado de su deuda. La respuesta fue el silencio absoluto. Durante un año, cada email que se enviaba al administrador caía en un saco roto.

Para sorpresa de esta empresa, que quedó ignorada, el administrador cerró el proceso concursal y el plan de pagos sin incluir esta deuda que rondaba los 15.000 euros. Ante esta situación, lógicamente tuvieron que llegar hasta los tribunales, acusando al administrador de una negligencia a la hora de hacer su trabajo.

El administrador no se veía como culpable. Pese a que le habían contactado, la parte reclamada apuntó a que la solicitud del pago de estas facturas pendientes no había llegado a tiempo, e incluso acusa a la empresa que debería haber insistido más al percatarse que su deuda no estaba en los informes. Básicamente, culpó al acreedor por no haber sido lo suficientemente persistente ante su propio silencio.

La justicia ha desmontado la defensa del administrador. La sentencia que ha hecho pública la Audiencia Provincial de Valencia ha sido bastante clara: la empresa notificó de forma correcta y a través de un canal válido como es el correo electrónico la solicitud de esta deuda. Pero en este caso, la responsabilidad de atender la comunicación era sin duda del administrador concursal.

Es por ello, que el hecho de no consultar de manera correcta el correo electrónico le ha obligado a este administrador a indemnizar de manera personal a la empresa con 15.000 euros, cubriendo la deuda original más los daños causados, a pesar de que el concurso de acreedores ya estaba cerrado.

José Martínez Carrera, director general del despacho Gesico y representante de la empresa afectada, señaló a Economía Digital que esta sentencia aborda un problema muy común: "De manera demasiado habitual, los administradores concursales no dan respuesta a ninguna consulta", aplicando "la callada por respuesta" y olvidando sus responsabilidades.

