Instalar Windows 11 en un ordenador antiguo será posible sin trucos: Microsoft amplía los procesadores compatibles

Cuando se lanzó Windows 11 no se libró de una auténtica polémica por los requisitos de hardware que se exigían para su instalación. El hecho de deber contar con un procesador reciente y también con una placa que cuente con TPM 2.0 impedía que muchos usuarios pudieran actualizar finalmente a Windows 11. Y aunque han surgido diferentes trucos para poder realizar esta instalación, Microsoft ha tratado de parchearlos siempre.

El hecho de ser tan estrictos en este sentido es una razón de seguridad, según Microsoft. Pero la realidad es que la cuota de instalación de Windows 11 es realmente baja en comparación con la cantidad de ordenadores que tienen Windows 10. Todo esto debido a que muchos tienen un hardware anticuado que les "ancla" a estar en esta versión que está próxima a llegar a final de su soporte.

Un vistazo a… WINDOWS 11 NIVEL DIOS 17 TRUCOS y FUNCIONES para DOMINARLO

Microsoft amplía su lista de ordenadores compatibles con Windows 11

El hecho de que Windows 10 deje de tener soporte, hace que estos ordenadores estén trabajando en dos años con agujeros de seguridad que no se solucionan. Esto hace que Microsoft haya cambiado los requisitos de hardware por razones de seguridad y fiabilidad, ampliando la cantidad de procesadores que son compatibles con Windows 11.

Esta lista, que es realmente extensa, y que se encuentra ya disponible en su página web para la consulta de todos, es una muy buena noticia ya que permite que los ordenadores más antiguos puedan actualizar finalmente Windows 11. En estas listas se incluyen nuevos procesadores de Intel, AMD o Qualcomm. Y en el caso de que no quieras estar buscando tu procesador, siempre vas a poder usar la herramienta PC Health Check de Microsoft para revisar si cumples los requisitos.

En el caso de que el procesador no esté en la lista, no vas a poder instalar Windows 11 a no ser que uses alguna de las técnicas para saltar estas restricciones como por ejemplo con Rufus. Una forma que actualmente sigue vigente, no como el sistema de saltarse los requisitos a través de un comando en la Terminal de Windows.

Pero lo más llamativo de esta noticia también radica en la inclusión de procesadores que fueron retirados en agosto. En concreto, hace ya 3 meses se retiraron 44 procesadores de Intel sin ningún tipo de explicación, y de nuevo los han vuelto a introducir sin ningún tipo de explicación.

Imágenes | Olivier Collet Christian Wiediger

En Genbeta | Así puedes acceder al 'Modo Dios' de Windows 11: todas las opciones de configuración, a un clic