Mickey Mouse y otros personajes icónicos pronto serán de dominio público

Cada año nuevo se liberan los derechos de muchas obras (películas, música, libros o pinturas), y eso significa que ya forman parte del dominio público.

La llegada del 2019 significa que a partir de ahora tenemos permiso para republicar o adaptar muchas obras importantes y todo apunta a que en los próximos años llegará el turno de creaciones tan importantes como Mickey Mouse.

Muchos pensaban que el Congreso volvería a aplazarlo

Tenemos que remontarnos al año 1999, momento en el que el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que extendía por 20 años más los derechos de autor de muchas obras de arte musicales, visuales y literarias.

Esos 20 años ya han pasado y desde el 1 de enero ya forman parte del dominio público tan importantes como la película 'La ley de la hospitalidad' ('Our Hospitality') de Buster Keaton la clásica canción de jazz 'Charleston'.

En un primer momento, muchas personas pensaron que esta fecha se volvería a aplazar, pero esto no ocurrió. Ahora que comprobamos que el Congreso de los EEUU no interfiere en este tema, eso significa que cada 1 de enero más obras pasarán a formar parte del dominio público.

El próximo 1 de enero (del año 2020) veremos cómo pasará al dominio público la ópera 'Rhapsody in Blue' de George Gershwin. Un año más tarde le tocará a 'The Great Gatsby' de F. Scott Fitzgerald y en 2022 la novela 'The Sun Also Rises' de Ernest Hemingway.

De todos modos, muchos ojos están puestos en el 1 de enero de 2024, ya que ese será el momento en el que expiran los derechos 'Steamboat Willie', y con ello la estrella principal de la película: Mickey Mouse.

En Ars Technica podemos leer las declaraciones de James Grimmelmann, un experto en derechos de autor que forma parte de la Escuela de Derecho de Cornell. Grimmelmann asegura que las prácticas de concesión de derechos de los personajes modernos son más intensivas:

"Las prácticas de concesión de derechos para los personajes modernos son más intensas y exhaustivas ahora que en las décadas de 1920 y 1930".

Las versiones actuales seguirán teniendo derechos

Aunque los derechos de la versión original de Mickey Mouse expirarán el 1 de enero de 2024, hay que tener en cuenta que Disney tiene los derechos de las siguientes versiones del personaje (que es mucho más popular y de la que tienen los derechos de la marca).

Esto significaría que podrías crear, por ejemplo, un juguete de Mickey Mouse a partir del 1 de enero de 2024, pero tendría que tener exactamente el siguiente aspecto:

Siguiente turno: Batman, Winnie the Pooh, Superman, Bugs Bunny o el Pato Lucas

Aunque Mickey Mouse son palabras mayores, también hay otros personajes icónicos que pasarán a formar parte del dominio público en los próximos 20 años: Batman, Winnie the Pooh, Superman, Bugs Bunny o Pato Lucas (Daffy Duck).

Al igual que en el caso de Mickey Mouse, cuando se liberen los derechos de esos personajes sólo se podrán utilizar elementos de la encarnación original (Batman será después de 2035).