Una multa de 7.500 por cada trabajador que no cumpla el registro horario: la medida que plantea el Ministerio

En los últimos días son muchas las noticias que estamos conociendo acerca dela reducción de jornada laboral a las 37.5 horas semanales sin que exista una reducción en la retribución mensual. Algo que el Ministerio de Trabajo con Yolanda Díaz quiere aprobar a toda costa pese a no contar con la aprobación de la patronal. Aunque este proceso llegará con una sorpresa: multas de hasta 7.500 euros por cada trabajador que incumpla el registro horario con esta reducción de jornada.

Esta es una sanción realmente cuantiosa que tratará de perseguir con su aprobación que la reducción de la jornada se termine cumpliendo en todas las empresas. De esta manera esperan que las empresas apliquen la reducción de manera real, ya que de no hacerle el gasto para sus presupuestos será mayúsculo.

La jornada laboral de cuatro días puede llegar con una sanción

Desde los sindicatos están forzando a que esta reducción de la jornada sea una realidad este mismo año, pese a que desde la CEOE y Cepyme han decidido retirarse de la mesa de negociación. Lo que tiene claro desde el Ministerio es que tienen la posibilidad de sanciones a autónomo y trabajadores que no cumplan con su registro horario.

El registro horario no es una novedad. Lleva ya varios años aplicándose en España, haciendo que los trabajadores tengan que estar fichando a la hora de entrar y salir de trabajar. De esta manera se quiere asegurar que los empleados cumplen con las horas pactadas y no echan horas de más. Y si lo hacen, que sean retribuidas.

Ahora se quiere hacer responsables también a los trabajadores. Pese a que las sanciones se podían aplicar a las empresas si no cumplían con este registro horario dependiendo del tipo de infracción, ahora se quiere responsabilizar a los trabajadores. De esta manera, se añadiría a estos una posible sanción si no respetan el control horario. Además, la empresa debería pagar por cada trabajador y no de manera conjunta.

Los teletrabajadores también se ven afectados por esta medida, ya que también están obligados a fichar en su puesto telemático. Pero esta posible sanción ha hecho que mucha gente se lleve las manos a la cabeza. Para muchos es algo excesivo para que se cumpla la reducción de jornada y para otros es algo necesario para que la medida sea efectiva.

Si bien, ahora mismo estamos ante una simple propuesta por parte del Ministerio a la que le queda mucho recorrido, y sobre todo mucho que concretar. El modo de registrar la asistencia y también como garantizar la equidad sin que haya abusos son puntos imprescindibles.

