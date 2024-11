La patronal española está en contra de la reducción de jornada: así afecta esto a las ayudas de 6.000 euros para ayudar a pymes

El Gobierno de España, promovido por el Ministerio de Trabajo, quiere implantar una reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas y la patronal española ha votado en contra por unanimidad.

Cabe decir que esta decisión, anunciada por Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariale o CEOE, deja en el aire las ayudas económicas que se habían planteado para apoyar a pequeñas empresas en este proceso. Esas ayudas eran de 6.000 euros para las empresas.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha mostrado sorprendida por el rechazo de la patronal a la oferta presentada en la mesa de diálogo social. En una entrevista concedida a RNE ayer, la vicepresidenta ha recordado que sin un acuerdo y una unión se debilita la negociación colectiva.

La CEOE considera algo similar: "Modificar por ley cuestiones que son materia propia de los convenios colectivos, como la reducción de jornada" y que se están pactando de forma bilateral en los convenios, supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva, afirma un comunicado.

La negativa de la CEOE y los datos que hablan de mejoras

Hay que recordar que el acuerdo de gobierno entre PSOE con el apoyo de Sumar contempla una leve reducción de la jornada laboral que tenemos en España, hasta las 37,5 horas semanales, pero sin bajar nada del sueldo. Esta ha causado un debate que ya se une al que plantea que trabajemos cuatro días a la semana en vez de cinco.

Yolanda Díaz ha tachado la decisión de la patronal de partidista. Ella habla de una "reforma decisiva para las futuras generaciones, de un tiempo de trabajo más comedido" y que sería muy importante que "la CEOE participara en ese gran pacto de país". El objetivo sería llegar a esas 37,5 horas para 2025.

Las prioridades de CCOO y UGT son la reducción de la jornada laboral y el registro de las horas, para evitar las horas extra. Por ello, el acuerdo con sindicatos se plantea sencillo porque se ajusta a las ideas del Ministerio. Ahora, para poder aprobar la reducción, una hora menos a la semana (hay que recordar que es algo que hacen ya muchos países y que incluso han demostrado un aumento de la productividad y de la economía, como el caso de Islandia que acaba de felicitarse por sus logros) se necesita de reunir los apoyos políticos en el Parlamento.

Qué pasa con las empresas y ayudas

El Ministerio de Trabajo ha insistido en que trabajar menos horas mejora la productividad. Sobre esto, la CEOE y CEPYME tienen otra postura: "difícilmente se va a incrementar la productividad a partir de la reducción de jornada en un tejido productivo compuesto por un 98% de pymes y autónomos".

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey ha hablado de que es común que la patronal no apoye las mejoras laborales que llegan desde el Ministerio de Trabajo. Puso como ejemplo la negativa a subir el SMI, algo que se ha hecho en varias ocasiones en España en los últimos años y que ha sido positivo para la economía familiar y, por tanto, del país.

Como recoge ahora El País, Joaquín Pérez Rey también mencionó que "sin la patronal dentro, no estarán dispuestos [los sindicatos] a asumir algunas de las medidas que hay ahí”. Si los representantes de las empresas no firman el acuerdo, estas probablemente ya no se contemplen. Como han dicho desde fuentes sindicales, es la patronal la encargada de velar porque esas ayudas ofertas lleguen a las empresas, sus representadas, si la CEOE se opone, entonces no abogan por las ayudas tampoco.

