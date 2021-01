Nace la Alphabet Workers Union, un sindicato creado por empleados de Google abierto a las plantillas de toda Alphabet

"Somos trabajadores de Google y estamos formando un sindicato", así se presenta la Alphabet Workers Union, la primera y única organización sindical surgida por ahora en el corazón de Mountain View.

Con más de dos centenares de trabajadores afiliados, es una rareza en Silicon Valley y el resultado del creciente activismo en parte de los googlers.

"El lema de nuestra empresa solía ser 'No seas malvado'. Una fuerza laboral organizada nos ayudará a estar a la altura".

La noticia la ha avanzado este lunes The New York Times y la recoge el propio sindicato en su página web recordando el famoso eslogan corporativo informal de Google, "Don't be evil" ("No seas malo", en español); "una fuerza laboral organizada nos ayudará a estar a la altura", aseguran.

Toda una rareza en la industria tecnológica

Probablemente el punto de partida del sindicato fue el punto de inflexión que vivió el gigante de la tecnología el 1 de noviembre de 2018 a las 11:10.

Ese día, miles de empleados de Google y otras empresas pertenecientes a los de Mountain View dejaron de trabajar en todo el mundo en señal de protesta por el escándalo que días antes había destapado precisamente The New York Times: la empresa había despedido a dos ejecutivos con una cuantiosa indemnización, entre ellos Andy Rubin, por supueso acoso sexual. Sucedió en 2014 y fue un secreto hasta 2018, desencadenando las protestas.

Recién estrenado 2021, tras más de un año de organización según sus responsables, ve la luz un sindicato dentro de Google. El primer sindicato abierto a todos los trabajadores de cualquier empresa de Alphabet.

El sindicato lo forman actualmente poco más de 200 empleados y está abierto a las plantillas de todas las empresas de Alphabet

Alphabet Workers Union, más allá de defender las condiciones de trabajo de las plantillas, se marca como objetivo hacer uso de su "poder recuperado" para controlar en qué trabajan y cómo se usa, asegurar que la compañía actúe éticamente beneficiando a la sociedad y el medio ambiente o combatir el acoso, el fanatismo, la discriminación o las represalias.

"Somos responsables de la tecnología que traemos al mundo y reconocemos que sus implicaciones van mucho más allá de Alphabet. Trabajaremos con aquellos afectados por nuestra tecnología para asegurar que sirva al bien público".

La creación de un sindicato en la industria tecnológica es todo una rara avis y no han sido pocas las veces que se ha acusado a gigantes del sector dificultar.

Precisamente empleados de Google, hace poco más de un año, acusaron a su empresa de haber creado una "herramienta de vigilancia interna" para controlar los intentos de los trabajadores de organizar protestas o discutir sobre condiciones laborales. Los superiores recibirían avisos por reuniones de más de cien empleados, decían las información. Google respondió asegurando que las afirmaciones sobre el funcionamiento y el propósito de la herramienta eran "categóricamente falsas"

Desde Google, en respuesta a la solicitud de comentarios de Genbeta, no entran a opinar sobre la creación del sindicato, aunque aseguran que “siempre hemos trabajado mucho para crear un lugar de trabajo en el que nuestro personal se sienta respaldado y recompensado". Kara Silverstein, directora de operaciones de personas, dice que los trabajadores de la compañía cuentan con una serie de derechos laborales protegidos que apoyan pero, "como siempre hemos hecho, seguiremos manteniendo un diálogo directo con todos ellos".