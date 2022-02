No has sido sólo tú: Twitter ha estado inaccesible durante un buen rato [Actualizado]

"Algo salió mal, pero no te preocupes, no es tu culpa. Vamos a intentarlo de nuevo". Este es el mensaje que ha mostrado durante casi media hora Twitter, junto a un botón de 'Actualizar' que, por más que pulsemos, no nos lleva más que a una repetición del mismo mensaje.

Efectivamente, no eres el único tuitero al que le ha estado fallando en los últimos minutos la red social: algo antes de las 18:45 hemos detectado este problema que, según la web DownDetector, por hora han notificado más de 26.000 usuarios, tanto de la versión web como de la app móvil.

Desde las 19:10 hasta ahora, vuelve a ser posible iniciar sesión, pero sigue fallando a ratos. Según la web de Twitter Status, no se trata técnicamente de una "caída" (aunque durante 25 minutos haya impedido cualquier acceso a la red social), sino de un caso de "rendimiento degradado".

Por ahora, la compañía no ha emitido un comunicado sobre el motivo de esta caída que afecta —como mínimo, y que hayamos podido verificar por ahora— a Europa y América, pero la página de Twitter Status nos muestra esto un aviso de "Errores 500/400 de la API":

Los problemas de Twitter parecen vinculados a la tecnología RESTful: esto es, a un servicio web que funciona sobre la arquitectura REST (REpresentational State Transfer):

Actualización (19:20):

We’ve fixed a technical bug that was preventing timelines from loading and Tweets from posting. Things should be back to normal now. Sorry for the interruption!