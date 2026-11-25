Íñigo Segurola fue durante más de dos décadas uno de los rostros más conocidos de ‘Bricomanía’, donde acompañaba a Kristian Pielhoff enseñando a los espectadores cómo cuidar sus plantas, diseñar jardines o montar un pequeño huerto en casa. Pero aquella etapa terminó en 2020, cuando el programa dejó de emitirse, y el paisajista donostiarra pasó a centrarse en un proyecto bastante más grande que los jardines que enseñaba en televisión: un espacio de 20.000 metros cuadrados rodeado de naturaleza en Oiartzun (Gipuzkoa).

Lo curioso es que Segurola no empezó de cero cuando abandonó los platós. En realidad, llevaba desde 2013 trabajando en Lur Garden, un jardín botánico que creó junto a su equipo y su entonces socio Juan Iriarte. Allí, en un pequeño valle, fue dando forma a lo que hoy es uno de sus grandes proyectos personales, con 16 jardines temáticos en los que se pueden encontrar desde plantas acuáticas hasta especies de inspiración japonesa. Y todo en un terreno de unas dos hectáreas.

Lur Garden, el jardín al que ha dedicado más de una década

En noviembre de 2024, Segurola reapareció en televisión durante una entrega de ‘MasterChef Celebrity’ que se grabó precisamente en su jardín. Allí habló del esfuerzo que había supuesto levantar aquel espacio: «Han sido 12 años de trabajo que no se acababan nunca, pero era algo que se tenía que hacer». El recinto cuenta con estanques, praderas y diferentes zonas vegetales que, además de recibir visitantes, sirven para experimentar con especies y diseños de paisajismo.

Y aunque ha dejado atrás su etapa habitual en ‘Bricomanía’, no ha abandonado la divulgación sobre jardinería. Sigue vinculado a ‘Jardinatis’, el proyecto digital en el que comparte consejos sobre plantas, huertos y mantenimiento de jardines. De hecho, Lur Garden también abre al público durante parte del año y ofrece visitas guiadas en las que el propio Segurola explica cómo ha ido construyendo cada espacio.

Su relación con la televisión, por tanto, ha cambiado bastante, pero no su trabajo con las plantas. En una entrevista con Deia explicó que vivía en Lur Garden, rodeado de vegetación y animales, mientras continuaba dedicándose al paisajismo. Un lugar que no solo es su hogar, sino también el resultado de muchos años de trabajo y que, desde 2021, pueden conocer quienes reservan una visita.

Foto | Book a Life (YouTube)

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