Mario lleva más de un lustro viviendo en Australia trabajando en diferentes campañas agrícolas, pero hay una con la que gana muchísimo dinero: la temporada del algodón. El joven español (conocido en TikTok como @lega.wave) contó que llega a cobrar unos 85 dólares australianos por hora de media, una cantidad que le ayuda a pagar el alquiler mensual con solo cuatro horas de trabajo.

En un vídeo del que se hizo eco Infobae, Mario revela que vive en una zona rural con gastos relativamente bajos: 140 dólares semanales por el alojamiento, 90 por la comida y unos 20 en gasolina. Es decir, cubre sus necesidades básicas con 250 dólares y media jornada de trabajo, algo impensable en países como España.

Trabaja casi toda la semana, pero consigue ahorrar buena parte del sueldo

Y aunque sus gastos estén cubiertos en unas pocas horas, Mario no dedica el resto de la semana a descansar. De hecho, reconoce que durante estas campañas trabaja prácticamente todos los días y que el esfuerzo físico es considerable. «Trabajo como un esclavo», comenta al hablar de unas jornadas que le permiten acumular dinero para sus proyectos y futuros viajes.

La temporada del algodón puede ocupar varios meses del año, y es precisamente en ese periodo cuando el joven intenta aprovechar al máximo sus ingresos. Su idea es sencilla: gastar lo menos posible mientras dura el trabajo y guardar buena parte de lo que cobra. Eso sí, el propio Mario reconoce que detrás de esos ahorros hay jornadas agotadoras, muy alejadas de unas vacaciones en Australia.

Hay una cifra de su relato que, sin embargo, no termina de cuadrar. Si realmente cobra 85 dólares por hora y paga 140 semanales de alquiler, necesitaría unas seis horas y media de trabajo bruto para cubrir cuatro semanas, no cuatro. Además, esas cuentas no descuentan impuestos. En cualquier caso, el joven sostiene que las campañas agrícolas le permiten ahorrar una cantidad considerable a cambio de dedicar prácticamente todo su tiempo al trabajo.

Foto | Canva

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