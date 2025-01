Renfe vuelve a habilitar el abono gratuito para viajar en 2025: así podrás obtenerlo para usarlo hasta abril

Este mes de enero ha sido realmente convulso en lo que se refiere a los abonos de transporte. Arrancábamos con una renovación muy esperada que se vio frustrada tras la derogación del Real Decreto en el Congreso de los Diputados junto a la subida de pensiones y otras medidas. Pero una semana después todo ha vuelto a la "normalidad" y ya se pueden volver a comprar los abonos de Renfe para viajar gratis.

Este martes se aprobaba un nuevo decreto ómnibus que previsiblemente si será convalidado en las Cortes con el apoyo de Junts y Partido Popular. En este se prorrogaban las ayudas al transporte, donde se incluyen los descuentos en el transporte en tren a media y larga distancia.

Los abonos de tren ya vuelven a estar disponibles

Las condiciones para este semestre son idénticas a las de convocatorias anteriores. Esto se traduce en que vamos a contar con viajes gratuitos en Cercanías, Rodalies o Media Distancia, así como el 50% de descuento en trenes Avant.

A la hora de hacer la compra de este abono, que se tratará de un código QR que podrás presentar en las estaciones de tren, vas a tener que pagar 20 euros que se devolverá a partir de mediados de 2025. Un dinero que se devuelve solo si se hacen más de 16 viajes hasta finales de abril.

Hay que tener en cuenta también que existe un máximo de viajes al día, haciendo que para el mismo trayecto no se vaya a volver a usar el código QR hasta que pase el triple de tiempo desde su salida. Además, un mismo trayecto sólo se puede hacer cuatro veces al día para poder evitar que se puedan hacer compras masivas de asientos para poder torpedear a otros clientes.

Solicitar el abono en la web de Renfe

En el caso de que no tuvieras el abono ya activo, tras la aprobación de este nuevo decreto ómnibus vas a poder acceder a la web de Renfe y rellenar el formulario con el origen y destino del bono, así como los datos del viajero que se rellenarán en el caso de que estés con la sesión iniciada.

En esta misma pantalla vas a tener que pagar los 20 euros de fianza con la tarjeta bancaria. No hay ningún límite en el número de abonos, pudiendo comprar varios para diferentes destinos. El problema es que siempre vas a tener que cumplir con los viajes mínimos para que se devuelva la fianza. Una vez que ya lo tengas comprado, en tu móvil podrás tener un código QR con el que acceder a los trenes de manera cómoda.

Si ya tienes el abono y quieres reservar un asiento en uno de los trenes, vas a poder hacerlo desde la app de Renfe con tu abono. Para ello deberás ir a Mis viajes > Mis abonos y al seleccionar el trayecto que tienes subvencionado te dejará seleccionar el asiento. Ya no deberás hacer nada más, salvo que ir a la estación a coger el tren en la fecha reservada.

Pero cuidado. En el caso de que no te presentes a la reserva del asiento que has hecho a través de la app de Renfe, te vas a enfrentar a sanciones como por ejemplo que se retire el abono o multas por parte del operador. De esta manera, aunque sea 'gratis' si no vas a poder coger el tren reservado, es importante cancelar el billete.

Imágenes | Pere Jurado Pere Jurado

En Genbeta | Un español recibía el subsidio para mayores de 52 años y viajaba por el mundo. Ahora tiene devolverle al SEPE 11.600 euros