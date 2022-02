Rusia restringirá el acceso a Facebook como respuesta a la censura de publicaciones de medios de comunicación rusos

Las redes sociales están teniendo un papel muy importante en el actual contexto de guerra entre Rusia y Ucrania: ya sea para conocer de primera mano la situación en el frente y en las ciudades ocupadas, ya sea para difundir bulos… Facebook, Twitter, Tik Tok y las demás plataformas ostentan un papel fundamental en la toma de posición de la opinión pública global.

Por eso, Moscú ha anunciado hoy la limitación "parcial" del acceso a Facebook, propiedad de la estadounidense Meta y la mayor red social del mundo, aunque no ha dado pistas sobre el alcance de dicha limitación:

El motivo de esta restricción, según ha afirmado el regulador estatal de comunicaciones ruso (Roskomnadzor), radica en que los responsables de Facebook habrían ignorado su petición de dejar de 'censurar' en su plataforma a cuatro medios rusos: la agencia de noticias RIA, Zvezda TV (propiedad del Ministerio de Defensa ruso) y los sitios web gazeta.ru y lenta.ru.

El responsable de asuntos globales de Meta (y ex-viceprimer ministro británico) Nick Clegg, ha dado explicaciones al respecto en Twitter:

Ordinary Russians are using @Meta's apps to express themselves and organize for action. We want them to continue to make their voices heard, share what’s happening, and organize through Facebook, Instagram, WhatsApp and Messenger. pic.twitter.com/FjTovgslCe