Se quejó de su conexión y retó a una pelea al millonario dueño de la operadora. No se esperaba su respuesta: una foto esperándole en la calle

Rara vez los encontronazos que solemos tener en nuestras partidas online acaban fuera del juego. Lo normal es que después de una sucesión de gritos se lleve el reporte correspondiente el que se lo tenga que llevar y a otra cosa. Sin embargo, el asunto parece haber escalado mucho más alto de lo que se esperaba este usuario que se enfadó por su conexión a Internet en Black Ops 6 y acabó retando al dueño de su operadora.

Tal y como menciona el medio Dexerto, Este empresario, quien preside una importante compañía de telecomunicaciones (Illiad), acudió a un 1 vs 1 a la puerta de un Lidl para lidiar con otro usuario con algo más que palabras. Todo ello después de que el usuario le desafiara en redes sociales.

Nadie se esperaba que este jefazo de las telecomunicaciones acabara apareciendo

Xavier Niel, sorprendió al usuario que le vacilaba en X a aparecer en frente de un supermercado Lidl en Marsella, Francia. Curiosamente, Niel es presidente y accionista mayoritario de Illiad, una de las mayores empresas de telecomunicaciones del mundo, con sede en París. Y acudió a la localización precisamente porque un cliente de su compañía quiso tener algo más que palabras tras ver que su conexión dejaba que desear en el juego.

Y es que cuando el jugador de Call of Duty “JimmyBLLT” publicó en X desafiando a Niel, nunca esperó obtener una respuesta. “Xavier Niel, te odio y te propongo un 1v1 frente al Lidl de la calle Sainte en Marsella”, dijo este usuario de CoD. Pero obtuvo mucho más que una simple respuesta.

Xavier se tomó muy en serio este reto y se plantó en la puerta del supermercado, tomándose incluso una fotografía para confirmar que no estaba bromeando. El mensaje que acompañaba a la foto: “Estoy esperando”.

Tras el mensaje, el usuario se disculpó rápidamente, dejando claro que no quería problemas con Niel. Sin embargo, el magnate multimillonario se negaba a rendirse. De hecho, publico un vídeo donde se le escuchaba decir “¡Estoy Aquí! ¡Te estoy esperando!

Dicho usuario se echó para atrás, respondiendo lo siguiente: Me habría gustado, pero 34,2 de fiebre + dolor de estómago + dolor de cabeza, lo siento, me rindo”. Al explicar por qué había desafiado al CEO de Illiad en primer lugar, el usuario dijo: “Me estaban destrozando en Call of Duty porque tenía lag, así que perdí los nervios, pero [no es] nada serio”.

La situación fue tan surrealista que hasta la propia cuenta de Lidl se unió a la conversación: “Por favor, veni a recoger al hombre que lleva tuiteando desde esta mañana frente a la tienda de la calle Sainte en Marsella”. Y es que Niel, a pesar de tener un patrimonio neto de 7.000 millones de dólares, parece que también tiene tiempo para responder a cualquiera de sus clientes.

