Spotify está probando un botón para que creemos un podcast de forma instantánea desde su aplicación

Spotify está apostando cada vez más fuerte por los podcasts, a principios de año sacó la chequera gastó 340 millones de dólares para comprar Anchor y Gimlet Media, una productora de podcasts y una de las plataformas de publicación más populares de los últimos tiempos.

En mayo, otra de las empresas que adquirieron en 2017, Soundtrap, lanzó un estudio de grabación online diseñado especialmente para hacer que editar un podcast sea tan fácil como usar Google Docs. Y ahora también sabemos que están probando un botón en la aplicación móvil de Spotify para crear tu propio podcast al instante.

La función fue descubierta por la investigadora Jane Manchun Wong, una especialista en ingeniería inversa famosa por haber descubierto funciones de otras apps famosas como Instagram, Twitter o Facebook antes de que fuesen lanzadas.

Spotify is testing "Create podcast" button to funnel their app users to Anchor, a podcast creation platform that Spotify recently acquired



It's interesting there is a Brazil version of the Anchor promo page pic.twitter.com/0dJz7GoOYK