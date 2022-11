Spotify vuelve a regalar tres meses de Premium: así puedes conseguirlo

O Spotify es una empresa muy generosa o es que la gente no acaba de enamorarse de sus planes Premium, que cada poco tiene que regalarlos para que nos vayamos animando a pagar por ellos, tras disfrutar de sus ventajas. Como ya hiciera el pasado mes de agosto, la app de música vuelve a regalar, desde hoy, tres meses de suscripción.

Esta promoción es solo para el plan Individual y después, si continúas, pasa a costar 9,99 euros al mes. Eso sí, la oferta es válida únicamente para quienes aún no hayan probado Premium nunca y puedes registrarte en ella desde hoy y hasta el 31 de diciembre de este año. El echo de probar Premium no te obligará a pagar después.

En el caso de cualquier oferta promocional, si no quieres seguir una vez se acabe la prueba gratis, tienes que darte de baja. Para cancelarla, tienes que iniciar sesión en tu cuenta de Spotify y seguir las indicaciones que aparecen en la página de la cuenta o hacer clic aquí y seguir las instrucciones.

Cómo conseguir Spotify Premium gratis

Para conseguir hacerte con la promoción recuerda que no puedes haberlo hecho antes, al menos con ese mail que quieres usar. Puedes entrar en este enlace, rellenar los datos de acceso a tu cuenta de Spotify o crear una nueva si no tienes.

Te va a pedir forma de pago. Es normal. Porque si no cancelas y quieres seguir tras los tres meses de prueba, será a través de esa forma de pago introducida ahora por donde te irá cobrando el plan individual u otro que puedas escoger más adelante. Puede ser con tarjeta o con PayPal. Si con ese mismo PayPal ya has pagado una prueba gratuita antes, no te va a permitir disfrutar de la oferta.

Entre las ventajas de Spotify Premium se encuentra la reproducción de música sin anuncios, la posibilidad de descargar cualquier canción para escucharla offline, y poder escuchar música en la máxima calidad permitida.