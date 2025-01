Steve Jobs quería "gestores profesionales" para Apple, pero vio que solo sabían gestionar y no liderar

Gestionar una gran empresa no es una tarea fácil. Uno de los papeles que deben estar muy presentes en el organigrama es una persona responsable y con capacidad de liderazgo para dirigir a grupos de trabajadores dentro de la empresa. Una cualidad que no parece atraer mucho a la Generación Z y que en los años 80 hizo que Steve Jobs tuviera muchos quebraderos de cabeza con la empresa que estaba montando: Apple.

En una entrevista que fue grabada en los años 90 el cofundador de Apple hablaba de como ante el crecimiento que estaba teniendo propusieron por crear "gerencias profesionales". Este puesto sería ocupado por directivos profesionales y formados que dirigieran a los equipos de Apple. Una especie de jefe de equipo.

Un vistazo a… Cómo DESINSTALAR APPS al completo en un Mac GRATIS Los Tutoriales de Applesfera

Steve Jobs solo encontró "gestores profesionales" sin liderazgo

Aunque la idea parecía buena, en la práctica no funcionó nada bien. Jobs afirmó que "no funcionó en absoluto [...] La mayoría de ellos eran unos estúpidos. Sabian cómo gestionar empresas, pero no sabían como hacer nada". Esto le hizo sacar una lección: las personas que no querían ponerse al frente de los equipos al final se convertían en los mejores líderes.

De esta manera, las mejores personas para liderar eran simplemente aquellas personas que no se les había pasado por la cabeza hacer esto. Lo explicaba así: "¿Sabes quiénes son los mejores gerentes? Son los grandes contribuyentes individuales que nunca quisieron ser gerentes, pero deciden que tienen que serlo porque nadie más va a poder hacer un trabajo tan bueno como ellos".

Uno de los ejemplos de esta forma de actuar lo tenemos en el caso de Debi Coleman, miembro del equipo de desarrollo de Macintosh. En aquel momento esta persona reconocía que no tenía experiencia para ese puesto:

"Era imposible que alguien más me diera la oportunidad de dirigir este tipo de operación. Soy consciente del hecho de que había un riesgo increíblemente alto, tanto para mí personalmente y profesionalmente, como para Apple como empresa, para poner a una persona como yo en este trabajo".

La realidad es que todo salió muy bien. Steve Jobs triunfó con este nombramiento, ya que Coleman llegó a ser directora financiera de Macintosh para después dirigir la economía de toda la compañía.

La clave para que Steve Jobs tuviera éxito con sus contrataciones radicaba en no permitir que los gestores desconectaran de sus equipos. Esto se hacía con una visión común que reinaba en Apple. De esta manera, la capacidad de descubrir y comunicar esa visión hacía que los gerentes fueran grandes líderes.

"Los empleados brillantes se autogestionan. No necesitan ser administrados. Una vez saben qué hacer, van a descubrir cómo hacerlo, no necesitan ser administrados. Lo que necesitan es una visión común", aseguraba Jobs durante su entrevista.

De esta manera, para Jobs el liderazgo era tener una visión y saber articularla para que los empleados la entendieran. Esto hizo que tomara una gran lección de la gestión empresarial: los "gestores profesionales" pueden tener muchas técnicas que aplicar que han aprendido en la teoría, pero no saben liderar.

Gestionar y liderar son dos conceptos totalmente diferentes. Lo ideal es que vayan de la mano, pero la realidad es que el liderazgo puede costar mucho de aprender de un libro. Es por ello que Jobs supo 'generar' sus propios líderes dentro de la compañía. Y todo esto sin recibir una formación exquisita en ese campo.

Imágenes | The Jopwell Collection

Vía | Xataka

En Genbeta | "Me llamaba hasta seis veces al día": Steve Jobs usaba sus vacaciones para llamar a los empleados de Apple para pensar ideas nuevas