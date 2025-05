Se esperan más 'despidos silenciosos' de Mark Zuckerberg: Meta pide a los gerentes una lista de empleados menos eficientes

Se ha filtrado una comunicación interna de Meta que muestra que la dirección ha exigido a los gerentes para que clasifiquen a más empleados como "por debajo de las expectativas". Meta lleva tiempo llevan a cabo este sistema (como también lo ha hecho Google), pero la novedad ahora es que pide incluir a más gente que nunca antes en las listas.

Esta etiqueta podría tener sentido, porque Mark Zuckerberg ya aseguró hace tiempo que la empresa entraba en la era de la eficiencia y eso pasaba por echar a la gente a la calle. El problema es que vamos a ver ya ha sido polémica e incluso ex empleados, ya despedidos, han hablado qué hay detrás de este sistema.

Los despidos silenciosos en Meta

El comunicado de este mes de mayo. Según un memorando compartido en el foro interno de Meta el 14 de mayo, al que tuvo acceso Business Insider, Meta instruye a sus gerentes para que clasifiquen a empleados en la categoría "por debajo de las expectativas", la etiqueta para calificar a los trabajadores de menor rendimiento. Será para las evaluaciones de desempeño de mitad de año de este año.

Ya se hacía, ahora se intesifica. Esto ya se hacía antes pero ahora piden que entren más empleados dentro de la etiqueta: para equipos de 150 personas o más, Meta quiere que los gerentes coloquen entre el 15% y el 20% de los empleados en esta categoría inferior. El año pasado se pedía a entre el 12% y el 15% . En 2022 fue el año que solicitó incluir a muchos más empleados en esta clasificación que nunca antes.

Se esperan nuevos despidos. En la carta interna también explica la directiva de Meta que el proceso de evaluación de desempeño a mitad de año es "una oportunidad para tomar decisiones de salida", según el memorando. Aunque dicen que no habrá despedidos por rendikiento por toda la empresa a diferencia de lo que pasó a comienzos de 2025. Afirma que lo que se espera es que los líderes gestionen el rendimiento de sus trabajadores.

"Las empresas han descubierto a ser más eficientes con menos gente". Mark Zuckerberg explicó hace un tiempo por qué tantas empresas están despidiendo: han descubierto a ser eficientes con menos gente, según él. Hizo estas declaraciones tras despedir a 21.000 personas de Meta en diferentes rondas de despidos. Ahora, aunque está trabajando por desarrollar su inteligencia artificial y hacerle frente a ChatGPT, la firma volvió a despedir a comienzos de 2025.

Qué dicen los empleados despedidos de la etiqueta de "bajo rendimiento". Muchos ex empleados contaron en marzo que realmente los echaron por haberse tomado bajas por enfermedad o por maternidad y paternidad, por teletrabajar o por tomar sus vacaciones. Las redes sociales como LinkedIn se han llenado de publicaciones de estos trabajadores contando su versión de los hechos y alegando que el bajo rendimiento lo han obtenido quienes han disfrutado de sus derechos laborales para, por ejemplo, cuidar a sus recién nacidos o porque estaban enfermos.





Qué son los despidos silenciosos. Hay una tendencia que se ha denominado como despido silencioso. Una empresa no llama a un empleado y le dice "estás despedido tienes que irte", sino que le va ofreciendo puestos dentro de la compañía o tareas aburridas en las que el empleado ya no se siente valioso, para ver si acaba dejando el puesto. O incluso no tratar especialmente bien a los trabajadores para que decidan irse.

Cómo la empresa dice que deben etiquetarse a las personas de "bajo rendimiento". Los gerentes pueden seleccionar empleados "por debajo de las expectativas" a empleados que hayan sido sancionados formalmente en los últimos seis meses o si tuvieron un plan para gestionar su desempeño. El proceso de revisión está previsto para comenzar el 16 de junio, y las conversaciones entre gerentes y empleados sobre el desempeño están programadas para julio y agosto.

Desde Genbeta, hemos contactado con Facebook España para preguntar sobre estas prácticas laborales y actualizaremos la publicación en caso de respuesta.

