Unas amigas pagan 1.100€ por un alquiler vacacional en Cádiz. Al llegar, hay una plaga de cucarachas y dicen que Booking no hace nada

Una de las noticias más leída de estos días es sobre un alquiler vacacional: una familia pagó 1.800 euros por un alquiler en Galicia y al llegar vieron que no había tal casa y que era una estafa, mientras Booking no les dio una solución fácilmente. No es raro que este tipo de noticias llamen la atención.

Las vacaciones son un momento especial del año en el que las personas invertimos nuestro tiempo y dinero para estar con familia o con amigos y disfrutar del descanso. Que alguien lo arruine es un problemón.

Pues la historia de esta familia no es un caso aislado. Aunque Booking ha sido seleccionada recientemente por la OCU u Organización de Consumidores y Usuarios como la mejor plataforma web en la que reservar viajes (a pesar de su multa millonaria por el trato a los hoteles que le ha llevado a una inmensa cuota de mercado) hay más personas que han tenido problemas este verano.

Cristina, una joven, ha compartido en TikTok la historia que ha padecido con sus amigas en una vivienda vacacional que reservó a través de Booking y que estaba plagada de cucarachas y larvas. Mientras, la queja principal de este grupo de amigas es que la empresa a través de la que reservaron el lugar no les daba solución. No da información concreta del sitio pero sí señala que está en la provincia de Cádiz.

Un apartamento lleno de cucarachas

Cristina ha comenzado relatando la historia en TikTok al día siguiente de llegar a su apartamento al ver que Booking no hacía nada. Ya hemos visto que para la gente joven, esta red social se ha convertido en un foro donde compartir sus problemas y preocupaciones y la usan abiertamente como forma de protesta (también para protestar de sus jefes o empresas).

Se sabe, por la respuesta de Cristina a un curioso en el vídeo, que las amigas han pagado 1.100 euros por el alquiler de esta vivienda para unos días. Es un lugar, según la protagonista de la historia, que tiene una puntuación de un 8,8 en Booking y un 9,1 en cuanto a limpieza se refiere.

Dice que nada más llegar al apartamento vieron una plaga de cucarachas y larvas. Llamaron a Booking, como empresa intermediaria y estuvieron "3h hablando y mediando con ellos y en ningún momento nos tendieron la mano". Al día siguiente, que es cuando Cristina hace público el vídeo, volvieron a llamar y a las 15 horas aún no tenían una solución. La joven, en su vídeo, comparte imágenes y vídeo que efectivamente, muestran muchas larvas y cucarachas dentro de casa. Según su relato, Booking solo quiere finalmente darles el 10% del costo de su reserva porque solo han perdido una tarde de sus vacaciones.

Estuvieron ayer 3h hablando y mediando con ellos (Booking) y en ningún momento nos tendieron la mano, intentaron pasar del asunto pero esta mañana han vuelto a salir más cucarachas y más larvas. Es una situación insostenible, han vuelto a llamarles y son las 15:08 de la tarde y llevamos hablando con ellos desde las 12 de la mañana. Se desentienden totalmente y esto es un problema sanitario, es insostenible estar en esta situación.

En el segundo vídeo, compartido al día siguiente, Cristina afirma que Booking se ha seguido lavando las manos, pero que presionando a la casera consiguieron que les devolviera el dinero. La historia tiene final feliz: una discoteca les ha escrito para invitarlas a una fiesta y les ha invitado a una "villa" (no especifica si para quedarse o de visita).

Teniendo en cuenta la de cosas bizarras que nos podemos encontrar en redes sociales, el drama ha pasado a ser publicidad, ya que la joven comparte información de la fiesta en esa discoteca de Sotogrande (Cádiz). Ella comenta que, desde la discoteca les "dimos tanta pena" que quisieron hacer de sus vacaciones gaditanas algo más bonito que como empezó.

