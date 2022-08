WhatsApp te permite ocultar tu última conexión solo a algunos de tus contactos y pronto podrás bloquear capturas de pantalla

WhatsApp ha anunciado mejoras que alegrarán a quienes necesitan más privacidad en la aplicación. Por un lado, ahora tienes hasta 60 horas para poder eliminar un mensaje que hayas enviado y que ya no quieres que le aparezca a la otra persona (en Telegram, su competidor más directo, puedes borrar estos mensajes en cualquier momento). Otra de las novedades es que ya puedes hacer diferencia entre tus contactos para ver qué quieres mostrarles.

Esto se traduce a que ahora puedes ocultar tu estado de "última vez" (una información que aparece a tus contactos en un chat sobre la línea verde y justo debajo de tu nombre y que los informa de la última hora a la que te has conectado a la aplicación de mensajería) a los contactos que elijas.

De este modo, como ya hace Instagram, red social de la misma empresa Meta, como WhatsApp, puedes diferenciar la información que unos u otros contactos reciben de ti. Al final, no todo el mundo agregado en nuestra agenda de contactos es tan cercano a nosotras como lo pueden ser otros y podemos querer hacer diferencia entre la información privada que compartimos.

Hace un año se habló de que esto se estaba planeando, pero ha tardado mucho en llegar. En el anuncio de hoy dice la empresa que la función se extenderá a todo el mundo este mes y permitirá a los usuarios de WhatsApp decidir qué contactos pueden ver su estado en línea y ocultarlo a los demás. Esta actualización llegará tanto a su herramienta de escritorio como a la de su aplicación móvil.

Hasta ahora todos ven si estás conectado o no

El pasado diciembre, WhatsApp empezó a ocultar por defecto el estado de conexión de los usuarios a los desconocidos. Aunque fue un paso en la dirección correcta, sigue permitiendo que toda tu lista de contactos vea si estás o no conectado.

La próxima actualización de WhatsApp debería arreglar esto, ya que te permitirá elegir qué contactos pueden ver tu estado. Así que si no quieres que alguien sepa que estás ignorando su mensaje o que no vas a contestarle en ese momento, puedes activar la configuración para ese usuario concreto.

Puedes bloquear las capturas de pantalla

Hace un tiempo que WhatsApp te permite enviar fotografías que la otra persona puede solamente ver una vez. Estas imágenes temporales (o con autodestrucción) tienen el objetivo de mostrar algo, pero si prefieres que tu contacto no se quede con esa fotografía grabada en su teléfono por el motivo que sea. De todos modos, la privacidad no era tanta porque tú puedes enviar una de estas fotos y la otra persona, que sabe que solo la podrá ver una vez, puede hacerle una captura de pantalla y quien envía la foto no tiene forma de saberlo.

Con las novedades anunciadas hoy, se sabe que WhatsApp también está probando el bloqueo de capturas de pantalla para estos mensajes que desaparecen después de ser abiertos una sola vez. La función está en pruebas por ahora, pero la compañía espera hacerla llegar a los usuarios en general "pronto". Recuerda que, por ahora, aún los destinatarios pueden hacer estas capturas, no te confíes.

Imagen Vía | The Verge