Aprende HTML desde cero con este nuevo curso 100% gratis lanzado por Google

Hace cinco años, Google lanzó una nueva plataforma online denominada Web.dev, con el objetivo de convertirse en un recurso útil para desarrolladores web que les permitiera tanto aprender como solucionar problemas a la hora de crear websites. Así, a día de hoy podemos consultar 'patrones' (fragmentos de código que nos ayudan a optimizar proyectos), 'casos de estudio'... y cursos.

Y precisamente uno de esos cursos acaba de ser lanzado, completo y 100% gratis, en su web. Se trata de Learn HTML!, y lo definen como "un viaje en profundidad para comprender realmente HTML". Su autora es Estelle Weyl, quien ya ha publicado manuales como 'Mobile HTML5' o 'CSS: The Definitive Guide' con la reputada editorial O'Reilly.

Es cierto que aprender HTML no suele considerarse un gran hito en la formación de un desarrollador, pero sí es la base sobre la que se sustenta el desarrollo web, y este curso nos permite aprender desde lo más básico del mismo, sin necesidad de ningún otro material introductorio.

"Llevo escribiendo HTML desde hace mucho tiempo, y aun así aprendí cosas mientras editaba este curso", afirma una de las colaboradoras de la web, Rachel Andrew, quien añade que "realmente hay mucho más en HTML de lo que podrías pensar, y definitivamente vale la pena revisar algunas de las cosas que crees que ya sabes".

Constando de 21 temas, comenzando con lecciones como "Información general sobre HTML" o "Estructura del documento" (que llevaban tiempo publicadas), hasta llegar a la nueva y última tanda de temas añadidos esta semana, que abordan aspectos como la inserción de elementos multimedia, los cuadros de diálogo, las APIs, el uso del focus, etc.

No hay un tema específico dedicado a la accesibilidad, pero es que, como bien dice su autora, "la accesibilidad no es un tema separado: enseñarte cómo no arruinar la accesibilidad, sino más bien garantizarla, es algo que está cubierto en cada sección de la serie porque es el núcleo de HTML".

“HTML is by default accessible. As developers, it’s our job to not fuck that up.” — Estelle Weyl