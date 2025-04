Este espectacular mapa tiene una sola misión: mostrarnos qué cafeterías están al sol ahora mismo

Un desarrollador ha creado una práctica e innovadora aplicación web que resuelve uno de esos pequeños problemas cotidianos que todos hemos experimentado: encontrar una terraza donde disfrutar de un café, una cervecita o cualquier otra bebida bajo el sol. La herramienta, disponible a través de este enlace, utiliza una simulación de sombras en tiempo real para mostrar qué cafeterías se encuentran actualmente iluminados por la luz solar.

Tal y como asegura su creador, la aplicación combina varias tecnologías para ofrecer esta información tan práctica. Utilizando Mapbox GL JS para la visualización de mapas, Turf.js para cálculos geoespaciales, la API de Overpass para acceder a datos y un sofisticado sistema de simulación de sombras que tiene en cuenta tanto la altura de los edificios como el terreno.

Un mapa para encontrar esas terracitas al sol (o para evitarlas)

Lo interesante de esta herramienta es que funciona prácticamente en cualquier lugar del mundo, siempre que OpenStreetMap (OSM) disponga de datos sobre edificios y cafeterías en la zona. Esto convierte a la aplicación en un recurso universal para los amantes de las terrazas soleadas.

Probándola de primera mano, he podido ver que, efectivamente, detecta muchas cafeterías de mi alrededor, aunque bien es cierto que hay algunas que no muestra. Además, funciona por geolocalización, pero si no queremos activar la ubicación en nuestro dispositivo, también podemos introducir un código postal o el nombre de la calle para situar el mapa. Se le nota todavía muy prematura, pero cumple su función y tiene potencial para mejorar mucho más.

Tenemos que esperar un poquito hasta que cargue, pero luego mostrará cada cafetería con el icono de un sol si a esa hora da el sol en la cafetería, o una luna si hay sombra.

Tal y como cuenta su desarrollador, ha tenido que enfrentarse a varios desafíos técnicos para que la aplicación funcione correctamente. Uno de los principales problemas fue que la mayoría de los establecimientos en OSM están ubicados dentro del perímetro de los edificios, mientras que las sombras se proyectan en los bordes.

Para solucionarlo, implementó un ingenioso sistema: proyecta la ubicación de cada cafetería hacia la calle más cercana, encuentra el punto medio y comprueba allí si hay sol. Esta solución, aunque no perfecta, permite ofrecer una aproximación bastante precisa de los lugares soleados. Como decimos, no es perfecta, pero es una magnífica herramienta para hacerse una idea.

Próximas mejoras en camino

Tras la sorprendente acogida que ha tenido su proyecto, el creador ya ha anunciado que está trabajando en versiones nativas para iOS y Android. Además, tiene previsto implementar nuevas funcionalidades como:

Un "índice de sol" o capa de puntos calientes soleados

Mejor detección de cafeterías orientadas al norte

Filtros específicos por país usando palabras clave

Integración con información meteorológica

Más filtros y soporte para ciudades adicionales

Un aspecto interesante de este proyecto es que cualquiera puede contribuir a mejorar la precisión de la herramienta. Si tu cafetería favorita no aparece en la aplicación, puedes añadirlo tú mismo a OpenStreetMap. Para ello el desarrollador sugiere colocar los nodos de cafeterías frente al polígono del edificio en OSM.

