Han denunciado a dos alumnos por usar la IA en un trabajo de instituto. La justicia ha dado la razón a los profesores

La inteligencia artificial está presente a día de hoy en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, siendo una herramienta que nos ha facilitado muchas tareas. En el mundo académico es donde más problemas puede llegar a estar generando, pues es usada por los alumnos para generar tareas que le mandan los profesores. Y ya hay casos que están llegando a la justicia sobre este uso, dando la razón a que no se debe usar en este ámbito.

Hace poco vimos como un instituto decidió demandar a uno de sus alumnos por usar ChatGPT a la hora de hacer un trabajo que entregó. Algo que a los padres no les gustó nada. Pero en los últimos días hemos conocido el caso de dos alumnos que usaron Grammarly para un trabajo y también acabó su caso en la justicia.

La IA en el ámbito académico se ha pagado caro

Tal y como ha recogido Ars Technica, los estudiantes en cuestión copiaron el texto que había generado la IA de Grammarly y lo pegaron en el editor de textos. Sin revisar nada de lo que se había generado, y dando plena confianza a la propia inteligencia artificial (gran error) enviaron el trabajo.

El profesor que corrigió el trabajo se encontró con citas ficticias de libros que no existían y datos que no se correspondían con la realidad. Aunque la normativa del centro no prohibía el uso de la IA como tal sí que recogía la prohibición del uso de tecnología, algo que provocó que los alumnos suspendieran.

Pero más allá de suspender, vieron como sus expedientes quedaran manchados con ese uso de la IA para sus trabajos. Algo que a uno de ellos le costó el acceso a la universidad, ya que en otros países el expediente académico va más allá de las notas que se tengan en una prueba de acceso.

Los padres acudieron a la justicia para que retirara esta mancha en el expediente que lo iba a perseguir siempre. Pero los jueces vieron claro que el castigo aplicado fue justo, ya que generar un texto con IA para entregarlo a un docente viola la integridad académica a la que estamos todos sometidos. Otra cosa hubiera sido nombrar que ese contenido era generado con IA como una fuente bibliográfica.

De esta manera, el uso de la IA debe estar ahora mismo muy controlado en el ámbito académico. Aunque sin duda hay que concienciar a los más jóvenes el cómo se debe usar la IA como herramienta de apoyo, pero no como una fuente de información 100% viable. Si bien, el 'copia y pega' se ha visto desde siempre, ahora va evolucionando a un lado más tecnológico con la IA.

