Uno de los referentes de la IA en China advierte: o prescinden de NVIDIA o siempre dependerán de EE.UU.

En un contexto de creciente competencia tecnológica (sobre todo en el campo de la IA) y de tensiones comerciales y geopolíticas, la dependencia de China respecto a la tecnología CUDA de NVIDIA como base de funcionamiento de sus modelos de IA se ha convertido en un tema de debate estratégico.

Recientemente, Li Guojie, uno de los principales científicos del país en el campo de la computación y la IA, ha dado la voz de alarma en su país sobre la urgencia de desarrollar una alternativa propia a esta tecnología. Sus declaraciones han reavivado el debate sobre la autonomía tecnológica de China y su capacidad para reducir la influencia de Estados Unidos en algunas industrias clave.

El problema de la dependencia de CUDA

CUDA (Compute Unified Device Architecture) es el ecosistema de programación para tarjetas gráficas (o GPU) desarrollado por NVIDIA. Este entorno se ha convertido en el estándar de facto en la industria de la inteligencia artificial, permitiendo a investigadores y desarrolladores ejecutar modelos avanzados de 'machine learning' y 'deep learning 'con una eficiencia inigualable.

Sin embargo, su carácter no-libre representa un problema estratégico para China, que se encuentra en una encrucijada tecnológica debido a las restricciones impuestas por EE.UU. en el acceso a hardware y software de vanguardia. Li Guojie ha enfatizado que la falta de una alternativa sólida a CUDA deja a China en una posición de vulnerabilidad. Según ha declarado,

"sin un sistema de computación propio, China seguirá dependiendo de una tecnología que puede ser restringida en cualquier momento por razones políticas o comerciales".

Esta dependencia no solo limita el desarrollo independiente del país en inteligencia artificial, sino que también amenaza con frenar el avance de su industria tecnológica en general.

Los esfuerzos chinos para construir una alternativa

China ha estado invirtiendo en diversas iniciativas para reducir su dependencia de tecnologías extranjeras. Empresas como Huawei han desarrollado sus propias arquitecturas de chips, mientras que se han impulsado proyectos académicos para desarrollar ecosistemas de software alternativos.

No obstante, Li advierte que el proceso no será sencillo y que, hasta la fecha, no se ha logrado una alternativa que pueda competir directamente con CUDA en términos de funcionalidad y eficiencia.

Al igual que ocurre con otras populares tecnologías propietarias (como el propio MS Windows) uno de los principales obstáculos a la hora de prescindir de las mismas no es la excelencia del producto en sí, sino el ecosistema que se ha construido alrededor del mismo.

Y el ecosistema de CUDA incluye bibliotecas, herramientas de desarrollo y una gran comunidad de programadores, lo que hace que la transición a una plataforma alternativa sea un desafío considerable:

"No basta con desarrollar un lenguaje de programación compatible, también es necesario construir un ecosistema robusto que pueda atraer a investigadores y empresas".

El caso de DeepSeek y la (insuficiente) alternativa de PTX

En medio de este panorama, algunas empresas chinas han comenzado a explorar vías alternativas. Un ejemplo destacado es DeepSeek, una compañía que ha optado por utilizar PTX (Parallel Thread Execution), un lenguaje de bajo nivel desarrollado por NVIDIA, en lugar de depender directamente de CUDA.

Esta estrategia les ha permitido alcanzar una eficiencia notable sin ser víctimas de las restricciones comerciales de EE.UU... pero sólo porque éstas no afectan al hardware más antiguo de NVIDIA (compatible con PTX), no porque la propia tecnología PTX sea libre (es tan propietaria como CUDA).

Por ello, si bien el uso de PTX muestra que existen alternativas viables dentro del propio ecosistema de NVIDIA, los expertos advierten que esta solución sigue sin ser suficiente para garantizar la independencia tecnológica de China: es una tecnología desarrollada por la misma compañía que controla CUDA, por lo que el riesgo de restricciones externas seguiría pendiendo sobre la cabeza de la industria china.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

