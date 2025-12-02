Carlos Slim, contra la reducción de jornada a 40 horas en México. Prefiere que se trabaje 48 horas en 4 días y jubilación a los 75

Hace unos meses un grupo de empresarios mexicanos pedía que las semanas de 40 horas sean sin pausas ya que decían que ven "inviable" descansar, para la buena marcha de las empresas en el país.

Hay que recordar que México tiene una jornada laboral de 48 horas y un problema de exigencia al presentismo que lleva a muchas personas a echar muchas más que estas horas. En primavera se hacía público que de cada cuatro mexicanos trabaja más de 48 horas a la semana.

Ya hemos visto cómo es el país de la OCDE que más horas trabaja aunque en la práctica eso no se traduzca a productividad porque los trabajadores agotados no rinden bien, como demuestran infinidad de estudios y la propia realidad.

La propuesta de Carlos Slim

Ahora quien ha hablado es el millonario más conocido del país. Carlos Slim ha dicho que no ve viable el plan del gobierno de Claudia Sheinbaum y tiene otras ideas. Por un lado, ha mencionado que puede ser mejor contar con jornadas de cuatro días, aunque trabajando 12 horas cada día (48 a la semana como ahora pero más concentradas) y luego que la gente se retire a los 75 años en respuesta a reforma de las 40 horas.

A todo esto, como recoge El Siglo de Torreón, en México, según cifras del Inegi la esperanza de vida de los hombres es de 72,6 años, mientras de las mujeres es de 79 años. De todos modos, su idea es que 2cuando se estableció la edad de la jubilación a los 65 años, la esperanza de vida era esa, y ahora el que llega a los 60 años va a vivir hasta los 90 o 95".

No es la primera vez que se muestra abiertamente contra esta reducción. Según el empresario, “es mejor trabajar 48 horas y ganar más, que 40 horas y ganar menos”, como explicaba en 2023 en la inauguración de aeropuerto de Tulum. Desde su perspectiva, cualquier reforma debe considerar la viabilidad económica para empleados y empresas. Advirtió que una reducción sin medidas compensatorias podría afectar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones.

Forbes acaba de presentar su última lista de hombres más ricos del mundo y tenemos que el magnate ha incrementado su patrimonio en el último mes y continúa en la posición 18° del ranking global de las mayores fortunas.

A todo esto hay que tener en cuenta que una jornada de 40 horas no es nada nuevo. Quienes más horas se pasan en la oficina de la OCDE son las personas de México y Colombia, este último registra una media de 2.400 horas. Es decir, alrededor de 1.100 horas más que un empleado alemán.

