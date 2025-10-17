España tenía que subir su gasto en defensa. Indra ya ha movido ficha creando 3.000 puestos de trabajo, y quiere estudiantes de FP

España anunciaba hace unos meses un gasto récord en materia de defensa, para cumplir con las exigencias previas de la OTAN (ahora el organismo quiere subir el gasto de cada país, Pedro Sánchez no ha querido comprometerse a ello y Donald Trump dice estar muy enfadado).

En concreto, la subida es del 43% frente al 2024, hasta los 33.000 millones de euros, e Indra es la empresa más beneficiada en esta medida.

Tanto es Indra la gran beneficiada que de los 6.890 millones de euros para las empresas dedicadas a la creación de nuevas tecnologías y equipamientos para Defensa, esta firma se queda con 6.582 millones de euros.

Y ahora, la empresa ha anunciado que "generará más de 3.000 empleos directos en toda España con los préstamos para los grandes Programas de Modernización de Defensa".

Un vistazo a… Cómo solicitar el CERTIFICADO DIGITAL de PERSONA FÍSICA de la FNMT

Dónde se concentran estos futuros empleos

Los planes industriales que está previsto que acompañen a estos programas, una vez que se formalicen, se repartirá en diferentes Comunidades Autónomas, "con especial hincapié en el Corredor Sur (Andalucía), el Corredor Norte (Asturias, País Vasco, Aragón y Cataluña)".

También en el "Corredor Centro-Mediterráneo (Madrid y Valencia) y el Corredor de Vía de la Plata (Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía), establecidos por el Ministerio de Defensa en su estrategia industrial".

Qué perfiles laborales se van a necesitar

Indra ha firmado convenios con 346 centros de formación de FP y prevé incorporar a su plantilla al 75% de los alumnos en prácticas de este año 2025. Hay que tener en cuenta, como recoge Xataka, que un tercio de la plantilla de Indra en España son titulados en alguna rama formativa de FP. Las contrataciones buscará expertos en sectores estratégicos como la defensa, el aeroespacio y las tecnologías digitales.

Según la propia Indra, "la Formación Profesional se ha consolidado como un motor esencial de empleo, especialmente en sectores estratégicos como la industria, la tecnología o las telecomunicaciones. Su enfoque práctico permite a los estudiantes incorporarse al mundo laboral con una preparación sólida y práctica, alineada con las necesidades reales de la industria".

Algunas formaciones, como la FP Dual e Intensiva, se presentan como una vía directa de inserción laboral; la mitad de los puestos vacantes que se publicaron en 2024 solicitaban graduados en FP, según un reciente estudio de Adecco.

Vía | Xataka

Imagen | Indra

En Genbeta | El Pentágono tiene un problema: no puede prescindir de Huawei, aunque una ley le obligue a hacerlo















