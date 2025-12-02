La lista de las mejores empresas tecnológicas para trabajar en España, según sus propios empleados

Great Place to Work España ha lanzado el ranking que recoge a las mejores empresas para trabajar en España dentro del sector de las tecnologías. Este fin de semana se celebró la gala donde se desvelaron las empresas seleccionadas.

El ranking se divide en 4 franjas, reflejando la diversidad y el talento del sector tecnológico en España: hasta 50 empleados y empleadas; de 51 a 100 empleados; de 101 a 500; y con más de 500 personas en la plantilla.

Cuando una organización se considera un Great Place to Work, se están teniendo en cuenta distintas variables, además de contar con la opinión de los empleados. El Informe Great Place To Work 2025 recoge las principales conclusiones del análisis de más de 450 empresas españolas y 400.000 personas.

Por ello, es importante que los responsables de Recursos Humanos se preocupen siempre de que el entorno laboral sea lo más agradable y motivador posible. Una empresa bien valorada también podrá luego captar mejor talento en un momento crucial en el que muchas empresas españolas no encuentran a las personas que necesitan.

Cuáles son las empresas seleccionadas

Roams es una compañía española especializada en atención y gestión de trámites relacionados con servicios de luz, gas, telefonía, Internet, seguros y alarmas, ha alcanzado la tercera posición en el ranking de las mejores empresas tecnológicas para trabajar en España (Best Workplaces Tech) 2025 de Great Place to Work, en la categoría de 51 a 100 empleados.

Por su parte, Salesforce es la segunda empresa mejor para trabajar en firmas con más de 501 empleados en España y la primera que ofrece servicios tecnológicos. Le sigue Scalian Spain, que tiene el tercer puesto y que destaca por su presencia en Málaga. Tiene 82 empleados y está centrada en soluciones de transformación digital (data e IA) en distintos sectores como el de la banca, la salud, y las industrias aeroespacial y ferroviaria, entre otras, le viene permitiendo ofrecer herramientas innovadoras que racionalizan y perfeccionan los procesos productivos.

Si nos fijamos en las Best Workplaces España de entre 251 a 500 empleados y empleadas encontramos a EQUINIX, empresa de data centers y de interconexión. Sus propios empleados valoran que a las personas aquí se les da bastante responsabilidad y que saben que pueden hacer cualquier pregunta razonable a los superiores y recibir una respuesta directa.

Entre las empresas españolas que tienen una plantilla de entre 101 a 250 empleados encontramos que la primera sí es una tecnológica: Redarbor , compañía HR Tech muy reconocida en Latinoamérica y el segundo grupo de sites de empleo online del mundo. Con sede en Barcelona, la compañía emplea a más de 1.000 personas con presencia en 21 países. Su propósito es ayudar a las personas a mejorar sus vidas encontrando un empleo mejor y a las empresas a atraer y fidelizar el talento que buscan. La tercera es CrowdStrike.

Mejores sitios para trabajar, en general

A nivel general, en el raking de los mejores sitios para trabajar en España solo uno de los lugares es del sector tecnológico: GFT IT Consulting. Encontramos empresas farmacéuticas, de ventas de muebles o de seguros:

Imagen | Foto de Priscilla Du Preez 🇨🇦 en Unsplash

En Genbeta | Esta web es una mina para buscar teletrabajo en España: agrupa a más de 200 empresas que buscan a teletrabajadores



