Llegar a la vida adulta puede ser agotador: hay universidades que ofrecen clases a la generación Z sobre cómo enfrentarse a la vida

Hay un meme que he visto varias veces y que, cada vez que me lo encuentro navegando por redes sociales, me sigue dando la misma risa que el primer día. Dice algo así como que mientras era joven me empeñaba en insistir a los adultos alrededor de mí que no me dijeran lo que tenía que hacer, ahora siendo yo adulta y agotada, me encantaría recibir instrucciones de cada una de las cosas que hay que hacer a lo largo del día.

Entrar en la vida adulta se puede hacer complicado, tras la adolescencia y.... según publica Jeux Video, hay universidades que han decidido ofrecer cursos que ayudan en este tránsito: cocinar comida saludable, montar un mueble, cambiar un neumático, limpiar eficazmente el baño, planchar la ropa...

El medio canadiense CBC ha recogido historias al respecto. En el país norteamericano hay universidades con cursos de cómo llevar adelante tareas de la vida adulta.

Por ejemplo, un estudiante de primer año de la Universidad Metropolitana de Toronto, ha explicado que no sabe cómo cambiar un neumático no cómo coser y que todo lo relacionado con la gestión de sus finanzas también es totalmente ajeno a él.

La gestión del tiempo

Como recoge el medio, "el estudiante es consciente sobre su situación, y cree que no ha recibido las claves educativas de la vida adulta".

En Francia, el Observatorio Nacional de la Vida Estudiantil mencionó este problema en 2020, recordando en particular que las condiciones de vida de los estudiantes, que implican la autonomía financiera, la organización de la gestión del tiempo y la vivienda, tienden a influir en el éxito, o no, de los estudios.

Estas lagunas podrían atribuirse a la educación familiar que no prepara suficientemente a los jóvenes para el ingreso a la vida adulta.

Una vida adulta diferente a lo que existía

Un informe del Reino Unido a este respecto, hace unos meses, decía que los jóvenes adultos, definidos como aquellos entre los 18 y los 29 años, suelen ser más susceptibles a problemas de salud mental. Esto se debe a que aún están definiendo su identidad, encontrando su camino en la vida y formando relaciones.

Al mismo tiempo que los jóvenes adultos de hoy se enfrentan a desafíos que no existían hace tan solo 10 años, como el alza vertiginosa de los precios de la vivienda y la competencia de la IA en el mercado laboral.

Cursos para ser adultos





En Canadá y Estados Unidos, algunas universidades han decidido establecer cursos para “aprender a convertirse en adultos”.

Por ejemplo, desde 2023, la Universidad de Waterloo ha estado ofreciendo un programa en línea llamado Adult 101, que proporciona a los estudiantes una amplia documentación de habilidades importantes para la vida, como limpieza, nutrición básica e incluso la forma más efectiva de comprar en los supermercados y es un curso gratis.

Otras universidades centran su propuesta en cursos de educación financiera, planificación profesional, relaciones sociales...

Como ha recogido también Newsweek, en la Universidad Estatal de Michigan, la Universidad de California en Riverside y JCI Santa Clarita se están introduciendo clases de "desarrollo para la vida adulta" para ayudar a dotar a los jóvenes de habilidades esenciales para la vida.

Entre los próximos eventos en la Universidad Estatal de Michigan se incluyen talleres como "Viajes internacionales con presupuesto limitado", "Planificación de comidas", "Cómo desenvolverse en la vida: cómo abordar y manejar la presión de grupo" y "Profesionalismo: cómo comunicarse, vestirse y desenvolverse con confianza".

Un portavoz de los programas "Adulting 101" de la Universidad Estatal de Michigan declaró a Newsweek que dichos eventos están diseñados para ayudar a los jóvenes a "desenvolverse en las complejidades de la vida cotidiana como adultos independientes". En la Universidad de California, Riverside, el Programa de Desarrollo Personal "apoya a los estudiantes para que logren satisfacer sus necesidades básicas, prepararse para el mundo laboral y alcanzar el bienestar financiero".

Imagen | Foto de Josue Michel en Unsplash

En Genbeta | El teletrabajo puede perjudicar a los empleados más jóvenes. Les quita visibilidad y capacidad de aprendizaje

En Genbeta | La Generación Z ha caído en el 'throning'. El 27% de los jóvenes se ha sentido utilizado por esta tendencia