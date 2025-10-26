Como milenial me frustra ver lo que está viviendo la generación Z. Llegan a la vida adulta, trabajan y no pueden pagar un alquiler

Estudia, desde bien pequeño, estudia, pórtate bien, esfuérzate, sé disciplinado y lograrás éxito en tu vida adulta. El mantra que tradicionalmente se nos ha inculcado se rompe cuando un joven de hoy llega a la vida adulta y ve que, por mucho que el salario mínimo haya subido y el mercado laboral se muestre dinámico, un sueldo no da para poder independizarse y la gente se ve obligada a seguir viviendo en casa de sus padres o, si tienen suerte, a compartir piso con varias personas.

Varios son los retos que la llamada generación Z se encuentran. Por ejemplo, muchos jóvenes en España estudian mucho más que la media europea. Y luego están sobrecualificados para lo que necesitan las empresas. Por otro lado, el 70,4% de los jóvenes que trabajan siguen viviendo en casa de sus padres y en nuestro país la edad media de emancipación está en los en 30,4 años.

Este año unos días salía la noticia de que "alquilar una habitación de un piso compartido en Madrid y Barcelona ya cuesta más de la mitad que arrendar la casa entera" hace unos años. El Madrid, el precio de una habitación pasó de 334,36 euros en 2013 a 534,21 en 2023; y en Barcelona, donde el coste remontó de los 331,17 a los 645 euros en la última década. Alquilar habitaciones en la juventud en las ciudades siempre fue un modo de ahorrar. Ahora ya no.

La juventud: depresión y estrés

Hace unos días salió un estudio que, personalmente, me dio mucha tristeza. Y hablaba precisamente de la infelicidad de la juventud. Mientras que hace unos años era común estar más infeliz en la edad adulta por el aumento de las responsabilidades y cierto declive biológico mientras que la juventud era época de disfrute, ahora encuentran que la juventud arrastra tremendas dosis de infelicidad.

Y también mucho estrés. Hace unos meses, un informe sobre la salud mental en España y Europa muestra que la generación Z de nuestro país padece altos niveles de ansiedad y depresión.

Cada persona dice estar afectada, al menos, por cinco aspectos que condicionan su salud mental siendo la “incertidumbre sobre el futuro en un mundo que cambia rápidamente; la inestabilidad financiera e inseguridad laboral, la exposición constante a las noticias negativas; la agitación social y política; y la soledad y el aislamiento social las más relevantes.

La desigualdad ha aumentado

Coincide que esta año la institución, el Instituto de la Juventud de España, cumple 40 años realizando análisis de la situación para los jóvenes españoles en cada década y la comparación que hace da bastante razón a las quejas propias de los pofesionales jóvenes de hoy: su poder adquisitivo es mucho menor, a pesar de la subida de los salarios. Los Informes Juventud en España son estudios que se realizan cada cuatro años desde 1985.

Algo muy significativo de la comparativa que hacen ahora es la evolución de la población juvenil y sus circunstancias, comparando los ingresos y la riqueza de las distintas cohortes generacionales.

La dinámica de las dos últimas décadas muestra una clara tendencia hacia un aumento de la desigualdad económica generacional, especialmente tras la crisis financiera de 2008, siendo la infancia y la juventud (los menores de 35 años) las cohortes más perjudicadas en este proceso, que contrasta con el aumento relativo de los ingresos de las personas mayores de 75 años.

Ahora el Injuve muestra que mientras que la población mayor de 75 años ha duplicado su riqueza neta en el periodo de 2002 a 2022, la población joven ha visto disminuir su riqueza hasta tener en 2022 una quinta parte del valor que tenía en 2005. Las franjas de edad de 35 a 44 años y de 45 a 54 años también han experimentado una disminución en su riqueza neta entre 2002 y 2022, especialmente a raíz de la crisis de 2008.

