Se calcula que en diez años se jubilarán cinco millones de españoles y sólo dos millones comenzarán a trabajar. No salen las cuentas

La migración y la apuesta por los profesionales senior serán claves para que las empresas puedan acceder al talento que necesitan

Sam Williams Uugaw6nf0vw Unsplash
La Fundación Adecco ha presentado un revelador estudio del mercado laboral español: en la próxima década se jubilarán 5,3 millones de personas en España, pero solo 1,8 millones de jóvenes entrarán al mercado laboral. En un momento donde ya estamos viendo que muchas empresas están teniendo problemas para atraer talento o encontrar los profesionales que necesitan, ahora la situación va camino de empeorar. 

La solución, de acuerdo con los expertos: la migración, la cual "será clave para paliar la falta de relevo generacional". Se espera que entre 2026 y 2035 lleguen a España 4.593.871 personas extranjeras, de las cuales aproximadamente un 80% estará en edad laboral y el 70% de ellas buscarán activamente empleo (2,5 millones de personas). 

El problema es que llegar a España no se traduce en obtener un permiso de trabajo, sino que las personas se ven envueltas en una larga lista de trabas burocráticas que hacen muy difícil que puedan trabajar de manera legal y eso suele alargarse muchos años. 

En este caso, Adecco recuerda sobre la importancia de cualificar y recualificar al talento, autóctono y migrante, "con políticas activas ambiciosas: formación digital y técnica, homologación ágil de títulos, acreditación de competencias y combatir la discriminación laboral".

Respeto por el talento de los mayores de 50

El pasado año, según datos del informe Oferta y Demanda de Empleo en España de Infoempleo y Grupo Adecco, un 35,76 % de las empresas que han sido consultadas tendrá problemas para renovar su plantilla cuando sus actuales empleados comiencen a jubilarse en los próximos años. Y, lo peor es que, en este caso en España, no quieren a gente muy joven pero también se ve una reticencia a contratar a gente mayor de 50 años.

Adecco recuerda en su análisis que "apostar por el talento sénior es ineludible. En un país con déficit de relevo, discriminar por edad es un completo contrasentido" y es que aclaran que implica prescindir de más del 35% de la población activa y desaprovechar experiencia y madurez. 

"En este sentido, retener y reenganchar a los mayores de 50 años mediante fórmulas laborales flexibles no solo amplía la base de talento disponible y mejora la ratio entre jubilaciones y nuevas incorporaciones, sino que también contribuye a mantener la productividad y a acelerar la transferencia de conocimiento entre generaciones", añaden.

La importancia de regularizar la situación de las personas migrantes

El fenómeno migratorio, explican los expertos en RRHH es indispensable para el mercado laboral español y es que recuerdan que ha aportado prácticamente "todo el crecimiento reciente del empleo". 

Como recuerda Adecco, los flujos migratorios han elevado la población activa y han evitado una caída demográfica mayor. "En los próximos 10 años, con la jubilación de cientos de miles de baby boomers, esta dependencia de la migración no solo continuará sino que aumentará, resultando clave para paliar la falta de relevo generacional". 

Imagen | Foto de Sam Williams en Unsplash

En Genbeta| Málaga es la segunda ciudad del mundo preferida para teletrabajar por los ejecutivos: el clima y la calidad de vida es diferenciador

