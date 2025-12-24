Trabajó 40 años en la misma empresa y lo despidieron cerca de su jubilación: "Tras 40 años de lealtad, me han tirado”

Un hombre que vive en Suiza ha compartido su historia de decepción con la empresa para la que se mantuvo leal durante 40 años. Lo acaban de despedir a sus 61 años de edad, lo que se traduce a que arriesga quedarse jubilado con penalizaciones, una pensión recortada, si no encuentra pronto otro trabajo.

Según su propio testimonio al medio de comunicación Watson, empezó como vendedor por correspondencia y fui asumiendo nuevas funciones hasta llegar a jefe de logística. Afirma que mientras otros compañeros abandonaban la empresa, él decidió quedarse, formarse y reciclarse: "Aprendía cosas nuevas para seguir siendo útil".

Ya le costaba mucho a la empresa

Una mañana, sus jefes anunciaron el despido de 200 personas en diferentes países de Europa, entre otras él. Dice que no se lo esperaba en absoluto.

Sobre las razones del despido, Roland está seguro de que “probablemente ya costaba demasiado”, afirma y es que sus años en la empresa habían ido mejorando sus condiciones salariales. Además de que se llevaron sus funciones a otros países más baratos de Europa.

Él cuenta que informó a su empleador de su intención de aclarar la situación con un abogado y, gracias a eso, desde la empresa le ofrecieron una indemnización de seis meses, además del preaviso de cuatro meses.

"Sin esa presión, probablemente no lo habrían hecho, aunque el asesor legal consideró mi despido injustificado", explica.

Roland Favre se registró en la oficina regional de empleo (ORP) y recibió asesoramiento sobre solicitudes de empleo. Mientras aún cumplía su preaviso, comenzó a enviar solicitudes. Ha contado que, en total, preparó más de 150, y ninguna de ellas resultó en un puesto fijo.

Imposible jubilarse

A los 61 años, la jubilación anticipada es porque, como le dijo un asesor financiero, sería muy difícil ya que le quedaría una pensión muy justa para el costo de la vida.

Siguió buscando empleo y consiguió un trabajo temporal en logística, para el que estaba cualificado. Inicialmente, por dos meses. Su contrato se prorrogó varias veces. En total, permaneció quince meses.

A pesar de esta mejora temporal, tuvo que seguir buscando trabajo para poder recibir su prestación por desempleo. El contrato finalizó a finales de enero de este año y Roland Favre volvió al paro. Un jefe de personal le dijo abiertamente que su empresa solo contrata a jóvenes y les paga un salario de 18 francos la hora, muy bajo.

