Tras 38 años trabajando en la misma empresa, lo despiden con un simple mail un día a las 5 de la mañana

En un nuevo capítulo de despidos inhumanos hoy tenemos la historia de un hombre que ha contado en su perfil de LinkedIn que, tras 38 años de servicio a una misma empresa, fue despedido y con un simple mail que le llegó antes de amanecer. La empresa es GM o General Motors, que acaba de despedir a unas 1.000 personas.

Como describe en su perfil de la mencionada red social, llevaba desde el año 2007 ejerciendo de director asociado liderando "un equipo para comprender las estrategias futuras de negocios, productos y propulsión de los competidores y desarrollar conocimientos". Antes llevaba a cabo otras tareas en la empresa.

En el foro Reddit, este despido, que llegó con un mail un día a las 5 de la mañana, ha sido ampliamente discutido. La persona que ha compartido la información, recuerda que el despido llega "justo a tiempo para arruinar su pensión" y pide a los gerentes que predican con la lealtad, que tomen nota.

Despidos tras décadas de trabajo

Un hombre comparte, en la misma publicación, haber sido despedido tras 18 años en la empresa y explica que "me he dado cuenta de que después de todos estos años, que a tu empleador, al final del día, no le importas ni un poco". En su caso, su hijo nació con un mes de antelación y faltó al trabajo cinco días para estar con su pareja. Hay que recordar que en Estados Unidos hay una legislación que deja mucho más desprotegido al trabajador que en Europa.

La publicación del hombre que trabajó casi 4 décadas en General Motors ha recibido mucho atención en LinkedIn. El hombre reconoce estar bastante "furioso" por el trato recibido. Muchos de los comentarios vienen de personas que han trabajado con él.

Y muchos se quejan del rumbo que ha tomado GM por haber recurrido a una metodología tan impersonal que carece de cualquier atisbo de compasión. También alguien critica "que traten a los empleados que una vez fueron promocionados como parte de una "familia" como nada más que un medio para un fin".

