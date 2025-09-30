Steve Jobs sabía cómo lograr lo que quería de los demás: empezó a tener éxito a los 12 años gracias a pedir ayuda

En 1994, Steve Jobs ofreció una entrevista grabada a la Asociación Histórica de Silicon Valley, donde dio un consejo muy simple a la par que acertado. Desde muy joven, a él le funcionaba estupendamente para conseguir todo lo que quería.

No era más que animar a la gente a que busquen lo que quieren solicitando la ayuda de otros. E instaba hacerlo directamente por teléfono o, si era posible, en persona.

Es cierto que en ese momento no había redes sociales, ni aplicaciones de mensajería, ni Kickstarter, ni GoFundMe… y que el correo electrónico aún era algo poco usado. Toda su explicación ya la publicamos este verano en Genbeta y puedes leerla aquí.

Así fue la vez que Jobs pidió ayuda a HP

En aquel entonces, pedir ayuda significaba participar en una interacción cara a cara o al menos en una llamada telefónica, algo que muchas personas encuentran intimidante. A Jobs no le intimidaba casi nada, ni siquiera cuando era niño.

Con 12 años, Jobs quería construir un contador de frecuencia y decidió que la mejor empresa con la que ponerse en contacto era con Hewlett-Packard, una de las tecnológicas más grandes del momento. Acto seguido, llamó a Bill Hewlett para ver si le podía dar algunas de las piezas necesarias para su futura creación.

La respuesta fue positiva: Hewlett aceptó la solicitud del joven, según publica Open Culture. Pero la cosa no quedó ahí: el descaro de Jobs también le valió un trabajo de verano en una línea de montaje de la compañía, colocando tornillos en contadores de frecuencia.

Los expertos le dan la razón

Pues bien, el tema es que este consejo de Jobs que puede parecer antiguo, con todas las formas de comunicación que existen ahora, momento en que personas de diversas generaciones (sobre todo millenials y Generación Z) odian las llamadas, está avalado por expertos y expertas en psicología.

En el best-seller 'Dar y recibir', el psicólogo Adam Grant, presenta un caso eficaz a favor de la interacción humana como el camino hacia el éxito, "ya sea usted el niño que hace la llamada o el pez gordo con el poder de conceder el deseo", afirma el libro.

El libro de la psicóloga social Heidi Grant, "Refuerzos: cómo conseguir que la gente te ayude", explica cómo preguntar de la forma correcta, sin necesidad de lloriquear o sin poner a la otra persona en una posición incómoda. Además, la experta recuerda que hay lugares de trabajo donde la gente teme pedir ayuda por las dinámicas, poco sanas, dentro del lugar de trabajo. Según Grant, entre el 75 y el 90% de toda la ayuda que los compañeros de trabajo se dan entre sí comienza con una petición.

Pedir ayuda, mucho más fácil hoy en día

Amanda Palmer es una multifacética mujer que no tiene entre sus conocimientos la psicología, pero es autora de un libro muy conocido, 'El arte de preguntar (o pedir)'. Explicaba en una entrevista de The Guardian que todo el mundo tiene derecho a pedir lo que necesita, y si le niegas a alguien ese derecho, –por cualquier motivo– estás silenciando su voz y haciendo que las personas estén más disociadas y separadas unas de otras.

Palmer más allá de las llamadas de teléfono o de ir a ver a alguien y pedirle algo que necesitas cara a cara. También menciona del uso de herramientas y plataformas digitales como el crowdsourcing y el crowdfundinsg, que son accesibles para todo el mundo.

