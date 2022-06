El nuevo WhatsApp para Windows 10 y 11 sigue mejorando: notas de voz y otras funciones que estarán pronto disponibles

2021 fue un año importante para WhatsApp, pues vio la luz su aplicación rediseñada para Windows 10 y 11 con funciones importantes para poder enviar mensajes desde el propio ordenador. Poco a poco, Meta ha ido mejorando la aplicación, como por ejemplo integrando la posibilidad de enviar mensajes sin tener el teléfono móvil conectado. Ahora una nueva beta que encuentra en la Microsoft Store de la versión UWP ya muestra nuevas incorporaciones que hará que la experiencia se asemeje a la que se tiene con un móvil iOS o Android.

Meta está esforzándose para poder tratar de superar a Telegram en todas las plataformas. Tras ver como se agregaba la característica de enviar archivos de hasta 2 GB en WhatsApp, llegan las funciones de grabación de voz y de visionado seguro. Pero sin duda todavía quedará un gran trayecto para poder superar a Telegram, donde estas funciones estaban disponibles desde hace ya mucho tiempo.

WhatsApp en Windows se enriquece con nuevas funciones

Si pensamos en el uso que se le da a WhatsApp en un iPhone o en un móvil con Android, una de las funciones estrella es la grabación de notas de voz. Hasta ahora, era que estaba presente en las versiones móviles, WhatsApp Web y Desktop, pero ahora desembarca también en la versión UWP. Para ello, se agrega un botón en la barra de envío de mensaje con la silueta de una grabadora de voz. Simplemente se va a tener que mantener pulsado y hablar con el objetivo de que se grabe el correspondiente mensaje.

Se contará con diferente información como la duración del mensaje, y también la posibilidad de eliminarlo al pulsar sobre el icono del contenedor de la basura. Al terminar de grabarlo, se va a poder enviar como si fuera un mensaje corriente y aparecerá en todas las plataformas que estén conectadas a tu cuenta de WhatsApp.

De manera agregada, Meta está trabajando también en la inclusión de la función Ver una vez. Esta está dedicada a enviar fotografías y vídeos de manera privada, ya que el destinatario únicamente los va a poder visualizar una única vez. Igualmente esto es algo que se podía encontrar ya en Telegram y en la versión WhatsApp de móvil.

El contenido que se envía de manera acompañada a esta característica no se almacenará de manera local en los dispositivos. Además, no quedará ningún rastro en el chat. Es algo agradecido para los contenidos más privados o comprometidos, los cuales quieres enviar a alguien concreto, pero no quieres que transciendan o se reenvíen a otras personas.

En esta beta, también los desarrolladores han podido comprobar la inclusión, la función de editar mensajes que han sido enviados con anterioridad. Y si eres un usuario comercial, de WhatsApp Business, también se habilitará el uso de imágenes de portada para poder personalizar la cuenta.

Vía | Windows Latest