Disney+ sube el precio en Europa a 8,99 euros a partir de febrero, añadiendo Star a su oferta

Disney celebró en la noche de ayer el Disney Investor Day 2020, donde han hecho grandes anuncios de contenidos para Disney+ en los próximos años. Entre toda la maraña de nuevas producciones de Marvel, Pixar, Star Wats o National Geographic, la compañía ha anunciado una subida de precio de Disney+ en Europa. Como las subidas de precio de las operadoras, esta se justifica con que a partir de ahora, la plataforma contará con el catálogo de Star.

Esto hará que el servicio pase de costar 6,99 a 8,99 euros, y que a los contenidos ya presentes y futuros de las principales franquicias de Disney, se sumen los de ABC, FX, Freeform, Searchlight y 20th Century Studios. Puede que como usuario no nos interese contar con ellos, pero no es opcional, si queremos Disney+ tendremos que pagar los dos euros extra.

La subida no es inmediata

Disney ha anunciado que esta subida en Europa se hará efectiva a partir del 23 de febrero de 2021. En Latinoamérica, la compañía ha dedicado mantener el servicio base, y ofertar opcionalmente Star+, donde incluirán contenido deportivo.

Disney+ ha sumado 50 millones de usuarios en 2020

Hasta ahora, el precio de Disney+ era el más bajo de todos los grandes competidores (dejando fuera a Apple TV+, que de momento no lo es), pero igualmente era cierto que la compañía no ha tenido grandes estrenos más allá de 'The Mandalorian' o ahora 'Mulán', que ya se puede ver gratuitamente (si somos suscriptores). Por supuesto, estamos a la espera de 'Soul'. Ahora, con todos los grandes estrenos anunciados, la compañía apuesta por una subida de precios para sufragar tanta novedad.

Y lo hace sabiéndose fuerte al haber alcanzado 86,8 millones de usuarios. Se trata de una gran cifra, que no esperaban lograr hasta 2024, por lo que la compañía ha roto absolutamente todas sus expectativas, y como decíamos, sin grandes títulos originales más allá de la serie de Star Wars, que además es corta con sus 16 capítulos en dos temporadas. Dado que Disney+ llegó aquí algo más tarde, habrá que ver cuándo se aplica la subida de precio a las personas que pagaron la suscripción anual con la oferta de lanzamiento.