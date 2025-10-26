"El sello discográfico más grande del mundo amenazó con destruir mi startup por un vídeo", brutal testimonio del creador del efímero iLike

Existió una época remota a finales de los 2000 en la que ninguna plataforma de las que ahora damos por sentado contaba con feeds de audio o vídeo. Lo de recibir notificaciones de YouTube cada vez que nuestro artista favorito publica un nuevo vídeo con una nueva canción, era un poco de ciencia ficción incluso para el favorito de la época, MySpace.

La primera plataforma en ofrecer algo así fue iLike, un nombre que quizás incluso los que llegaron a usarlo en su mejor momento apenas recuerden. Después de todo, terminó siendo adquirido por la citada MySpace y desapareció de Internet allá por 2012. Nueve años después de aquello, uno de sus creadores decidió contar en su cuenta de X, la interesante historia de cómo una vez, la discográfica más grande del mundo amenazó con destruir la startup por la publicación de un vídeo, y de básicamente cómo entre la "extorsión de la industria musical" y Facebook copiando sus funciones, terminaron desapareciendo.

De ser el servicio social de música más popular al completo olvido

iLike fue fundado por los hermanos Ali Partovi y Hadi Partovi en 2006: el servicio permitía descubrir artistas, descargar música, y se integraba con iTunes y Windows Media Player. Además de esto, iLike tenía una aplicación para Facebook en la época en que las apps para Facebook eran extremadamente populares.

Esa app para Facebook fue una de las más populares de la plataforma, y el servicio llegó a tener hasta 60 millones de usuarios registrados. Los artistas del momento estaban en iLike y la plataforma en ese entonces era básicamente el único y más grande rival de MySpace.

No solo eso, sino que iLike ofrecía algo que no ofrecía ninguna otra plataforma social del momento: un feed de vídeos musicales, algo que faltaba incluso en YouTube o MySpace, y que ofrecía la única forma de aquel entonces de que un usuario supiese fácilmente si su artista favorito había publicado algo nuevo.

En iLike solo se usaban clips de vídeo de 30 segundos, y estaban licenciados, la empresa desde el principio pagaba derechos a las discográficas por usar esos clips, algo que hasta el día de hoy es un problema enorme en YouTube.

Partovi cuenta en Twitter que su prioridad en 2007 era lograr que grandes artistas abrazaran el servicio y que publicaran vídeos exclusivos de forma regular, así las bandas más pequeñas los seguirían. Inocentemente, pensó que las discográficas estarían dispuestas a ayudar.

Ali cuenta que su servicio era tan popular que era el principal promotor de ventas afiliadas en la Music Store de iTunes. Por esta razón, Partovi se reunió con el magnate de la música Jimmy Lovine en Universal Music Group para hablar justamente de eso y de "cómo vender más discos".

En su lugar se encontró rodeado de otras 12 personas y con la exigencia de que tenía que entregar el 50% de su empresa si quería permanecer abierto. Con la amenaza de retirar toda su música de iLike si Partovi no cedía, Lovine le dio un ultimátum:

Jimmy exigió la mitad de nuestro capital simplemente para continuar con lo que ya estábamos haciendo legalmente. Empezó a lamentarse de que nunca debería haber concedido licencias de música a iTunes sin obtener acciones de Apple, porque Apple había construido un imperio "a costa suya".

Lavine aparentemente estaba molesto porque no se les había ocurrido esta táctica antes con Apple, así que ahora iban con mano dura contra la siguiente "amenaza" para la industria. Pero Partovi no cedió y dejó la reunión.

Al poco tiempo una nueva oportunidad apareció en el horizonte que parecería podría cambiar las cosas para mejor: Bono se reunió con los hermanos y en una conversación de varias horas en la que discutieron desde el futuro de la tecnología a su más reciente música, terminaron grabando un vídeo sobre una nueva canción en la que U2 estaba trabajando. U2 era la principal de Universal en ese entonces y una gallina de huevos de oro con mucha influencia.

"Estábamos en el epicentro de dos guerras: una guerra entre la industria de la música y la tecnología, y también una "guerra fría" entre los sellos y las bandas. En la inminente negociación sobre los derechos digitales, las discográficas querían ser dueñas de todo, y los artistas buscaban la independencia".

A pesar de que en un principio UMG dio permiso a U2 para compartir el vídeo y la canción en iLike, a las pocas horas la discográfica demandó que el vídeo se eliminara por completo: "A pesar de que U2 había publicado el vídeo con el permiso de UMG, ésta lo calificó de infracción de los derechos de autor y amenazó con demandar. También repitieron la amenaza de cancelar nuestra licencia de clips de canciones de 30 segundos. Teníamos 24 horas para cumplir con la ley de derechos de autor de Estados Unidos."

Al final, en iLike decidieron doblegarse y dividieron el vídeo en la mitad dejando la parte en la que Bono habla pero eliminando la música propiedad de UMG, para poder "sobrevivir otro día". Partovi dice que hasta el día de hoy piensa en esa decisión y quisiera haber tomado otra ruta.

El fin de la plataforma

En cambio, iLike sobrevivió solo dos "miserables" años más, UMG al final sí les quitó la licencia de 30 segundos de música, y también perdieron la de Warner Music Group poco después. Además de todas las presiones de la industria de la música, iLike enfrentó otro gran problema: Facebook.

La plataforma sobre la que habían construido su negocio, básicamente copió sistemáticamente sus funciones y eliminó APIs de las que dependían directamente. iLike intentó vender a Apple pero no lo lograron, y terminaron siendo adquiridos por MySpace en 2009.

Partovi ahora trabaja asesorando a otras startups en su propia firma de capital de riesgo: Neo. Además es el cofundador de Code.org, la organización sin fines de lucro que tiene como objetivo promover la programación a nivel global como lenguaje fundamental para el empleo del futuro.

