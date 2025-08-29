Microsoft Word guardará desde ahora cada nuevo archivo en la 'nube' por defecto: cedemos privacidad en nombre de la comodidad

En los últimos años, Microsoft ha reforzado su apuesta por la nube, integrando de manera cada vez más profunda a OneDrive en Windows y en las aplicaciones de Office. Ahora, la compañía ha dado un paso decisivo: a partir de la versión 2509 de Word para Windows, todos los documentos nuevos se guardarán automáticamente en la nube en lugar de hacerlo en el disco local del ordenador.

Este cambio no es menor: supone una transformación en la manera en que millones de personas almacenan y acceden a sus archivos, y ofrece tanto ventajas como potenciales malos usos.

¿Qué significa este cambio?

Hasta ahora, los usuarios de Word podían elegir entre guardar sus documentos en el disco duro, en una unidad de red o en OneDrive. Aunque el sistema de AutoSave ya privilegiaba el almacenamiento en la nube, crear un nuevo documento solía implicar decidir manualmente la ubicación.

Con la actualización, Word guardará automáticamente cualquier nuevo archivo en OneDrive o en la nube que el usuario tenga configurada como predeterminada, sin necesidad de que intervenga.

Además, los nuevos documentos se nombrarán con la fecha de creación en lugar de con el clásico "Documento1, Documento2...", aunque siempre se podrá cambiar el nombre con la opción "Guardar como" o usando el atajo Ctrl + S.

Ventajas de la nube según Microsoft

Raul Muñoz, responsable del equipo de experiencias compartidas de Office, justifica la decisión sobre la base de varias ventajas:

Evitar pérdidas de trabajo gracias al guardado continuo.

gracias al guardado continuo. Acceso inmediato desde cualquier dispositivo , ya sea móvil, navegador o escritorio.

, ya sea móvil, navegador o escritorio. Colaboración en tiempo real con otros usuarios.

con otros usuarios. Seguridad y cumplimiento normativo reforzados, al contar con las protecciones de la nube de Microsoft.

En resumen: la promesa es la de una experiencia más fluida, sin sobresaltos y con la flexibilidad que demanda el trabajo híbrido y remoto.

Las críticas y las dudas

Sin embargo, no todo son aplausos. Para muchos usuarios, este giro supone un recorte en su autonomía digital:

Privacidad y control : al guardar por defecto en servidores de Microsoft, los archivos quedan potencialmente expuestos a vigilancia, minería de datos o brechas de seguridad.

: al guardar por defecto en servidores de Microsoft, los archivos quedan potencialmente expuestos a vigilancia, minería de datos o brechas de seguridad. Pérdida de la simplicidad local : quienes prefieren almacenar sus documentos en su disco duro deberán cambiar la configuración manualmente.

: quienes prefieren almacenar sus documentos en su disco duro deberán cambiar la configuración manualmente. Imposición silenciosa: como señalan analistas, es probable que el cambio se implemente sin avisos claros, de modo que muchos usuarios no notarán la modificación hasta tiempo después.

Este movimiento refleja una tendencia más amplia: grandes tecnológicas que empujan a sus usuarios hacia ecosistemas en la nube, incluso a costa de complicar la gestión local de archivos.

¿Cómo volver a guardar en el ordenador por defecto?

Afortunadamente, quienes prefieran mantener sus archivos fuera de la nube todavía tendrán la posibilidad de hacerlo. Los pasos son sencillos:

Abrir Word o cualquier documento. Ir a Archivo > Opciones. En la ventana de Opciones de Word, seleccionar la categoría Guardar. Desmarcar la opción "Guardar automáticamente archivos en la nube de forma predeterminada en Word". Marcar "Guardar en el equipo de forma predeterminada". Verificar o establecer correctamente la carpeta de guardado en el apartado "Ubicación predeterminada de archivo local".

De este modo, se recupera la lógica tradicional de almacenamiento en disco.

Más allá de Word: lo que viene

Microsoft ya ha adelantado que este mismo modelo se implementará próximamente en Excel y PowerPoint para Windows. Todo indica que la compañía busca consolidar a OneDrive como el eje central del ecosistema Office, reforzando su estrategia de suscripciones y servicios en la nube.

