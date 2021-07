Así se puede romper tu Gmail si te quedas sin espacio por culpa de Google fotos: cómo evitarlo

Limpia archivos antiguos. Puedes ir directamente a los archivos que más tiempo hace que no abres. Si hay documentos, imágenes y demás que hace tiempo que no utilizas, cabe la posibilidad de que no sean de tu interés. Si quieres conocer cuáles son los archivos en tu Drive que hace mucho que no ves, vete a "Mi unidad". Normalmente ahí te enseñan los últimos archivos a los que has accedido. Escoge los abiertos última vez por ti.