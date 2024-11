Hacienda tiene una web con las casas y pisos que subasta. Puedes ahorrar mucho dinero

A la hora de buscar casas, siempre estamos inmersos en los principales portales inmobiliarios de nuestro país, pero a veces nos olvidamos de otras opciones que pueden darnos un mejor precio: las subastas. El ejemplo más claro es el de la Agencia Tributaria, que cuenta con numerosas viviendas y locales bajo su titularidad debido a que han sido embargadas, por ejemplo, para poder hacer frente a una deuda con la administración.

Aunque somos conocedores de que existen estos embargos en nuestra sociedad, puede ser complicado conocer los datos de las subastas públicas a no ser que lo sigas de cerca. Pero la Agencia Tributaria en un ejercicio de transparencia, dispone de una página web donde consultar por provincias los inmuebles que se van a subastar con todos los datos que más interesan.

Esto es algo que también encontramos en la propia Seguridad Social con los inmuebles que ha embargado entre los contribuyentes que no ha podido abonar algún recibo al organismo público. Igual que ocurre con Hacienda.

La web dedicada a la subasta de casas por Hacienda con precios desde 20.000 euros

En esta página web se va a poder acceder a cada una de las provincias y encontrar todo tipo de inmuebles, desde un piso hasta una nave industrial. Si se pulsa en cada una de las ofertas que hay disponibles, se ofrece una descripción del inmueble con una serie de fotos y también las medidas del mismo. Incluso en alguno de ellos podemos encontrar información de las cargas que puede tener como una hipoteca.

Entre los datos que se ofrecen se destaca la puja mínima, el depósito a realizar, los tramos, así como el valor de la subasta y la tasación del inmueble. Es importante destacar que aquellas viviendas que más te interesen vas a poder agregarla a tu lista de favoritos, y si cuentas con Cl@ve PIN podrás recibir un aviso en el móvil que te avisa de la fecha de inicio de la subasta.

Igualmente, se puede obtener más información en los accesos directos que hay en cada una de las fichas de los inmuebles para ser redirigido al BOE donde consultar las pujas que se han hecho o a la referencia catastral. En concreto hay que pulsar en el número marcado en azul al lado de la frase "¿PUJAR? Aquí (Subasta BOE)".

Y es que es importante acceder al BOE donde podrás consultar todas las pujas que se han hecho por el inmueble, siempre que te registres en el Portal de Subastas con certificado digital o con usuario y contraseña. Esta cuenta en el portal es necesaria para poder realizar las pujas que más te vayan interesando antes de que se desarrolle la subasta.

Con esta página web la Agencia Tributaria ofrece información necesaria para todas aquellas personas que tengan dudas con el procedimiento de subasta, haciendo más accesible a todos los ciudadanos esta herramienta. Además, en cada oferta se puede encontrar el número de teléfono 91 598 63 34 que permitirá obtener información de todas estas ofertas de subasta.

