Mantener pulsada la barra espaciadora es uno de los mejores trucos de YouTube: cómo aprovechar este atajo

Aunque sea sencillo hacerse al reproductor de YouTube, cuenta con una serie de atajos que merece la pena tener en cuenta para que nuestra experiencia sea aún más satisfactoria cuando vamos a reproducir un vídeo. Y es que además de pulsar sobre las opciones con el ratón, también hay una serie de teclas especiales que realizan determinadas acciones en el reproductor de YouTube.

En este artículo te vamos a hablar de una de ellas que, sorprendentemente, he descubierto hace menos tiempo de lo que me gustaría. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa si dejas pulsada la barra espaciadora mientras se está reproduciendo un vídeo? Bueno, en este artículo te contamos su función y cómo nos puede beneficiar esto mientras vemos un vídeo.

La barra espaciadora juega un papel más importante del que piensas

Para facilitarnos el acceso a las opciones del reproductor, YouTube dispone de una serie de atajos de teclado que muchos utilizan mientras se encuentran en la plataforma. Quizás el más conocido es el hecho de poder pausar o reanudar la reproducción si pulsamos sobre la barra espaciadora. También puedes usar las teclas de dirección para avanzar o retroceder unos cinco segundos en el vídeo.

Sin embargo, la barra espaciadora también dispone de otra función si la dejamos pulsada mientras reproducimos un vídeo en YouTube. Y es que de esta manera podremos duplicar la velocidad del vídeo mientras tengamos la barra espaciadora pulsada, algo que nos puede venir muy bien si queremos avanzar el vídeo rápidamente sin tener que saltarnos la parte directamente.

Cuando mantenemos pulsada la barra espaciadora, el vídeo se reproducirá al doble de velocidad

Por muy sencillo que parezca este pequeño truco, es algo de lo que nunca me había percatado. Como bien sabrás, YouTube permite modificar la velocidad de reproducción de los vídeos, por lo que a través del panel de ajustes podemos reproducir el vídeo en distintas velocidades, según si quieres ver el contenido más rápido o más lento incluso que la velocidad normal de reproducción. Sin embargo, si quieres aumentar la velocidad en momentos puntuales, mantener la barra espaciadora te ayudará a conseguirlo.

Curiosamente, no es la única forma de aumentar la velocidad de reproducción del vídeo sin tener que acudir a los ajustes del reproductor. Y es que si mantenemos pulsado el botón izquierdo del ratón en alguna región del vídeo mientras se está reproduciendo, también duplicaremos la velocidad mientras mantengamos pulsado el botón.

Este último truco podría llegar a mejorar si YouTube nos permitiese duplicar la velocidad si mantenemos pulsado el botón en alguna región de la mitad derecha del vídeo y retroceder a la misma velocidad si dejamos pulsado en algún punto de la mitad izquierda. Sin embargo, actualmente da igual en qué región del vídeo dejes pulsado, ya que el resultado será el mismo.

El reproductor de YouTube tiene algunos trucos que merece la pena conocer y desde Google lo van actualizando cada cierto tiempo para incluir alguna que otra novedad. A lo largo de los años ha evolucionado en gran medida, pasando a un diseño mucho más minimalista y funcional. Si tú también te has dado cuenta de este pequeño truco recientemente, que sepas que no estás solo.

Una versión anterior de este artículo se publicó en 2023.

