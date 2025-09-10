43.000 personas estuvieron años buscándola por Internet: ella estaba en Canarias, sin tener ni idea de que se había vuelto famosa

Durante más de cinco años, una comunidad online de miles de usuarios, organizada sobre todo en torno a Reddit, se embarcó en una extraña búsqueda que comenzó con una simple imagen de una tela de cortina, estampada con los rostros de varias celebridades reconocidas...

...con la peculiaridad de un rostro que desconcertaba a todos, por ser imposible de identificar: una misteriosa mujer que llegó a ser apodada "Celebridad Número 6".

El misterio, que parecía condenado a no resolverse tras tanto tiempo, finalmente llegó a su fin hace sólo unos días, cuando se desveló que el rostro misterioso era el de una exmodelo española que había dejado el mundo del modelaje hacía más de una década.

Cómo empezó todo

Enero de 2020. Un usuario de Reddit, u/TontsaH, comparte una imagen de una cortina comprada en Finlandia (lo empezó a vender en 2009 la cadena de tiendas de moda y diseño de interiores Anttila) que presentaba ilustraciones de ocho celebridades.

Entre ellas se encontraban rostros conocidos como el del actor Orlando Bloom, el de la actriz Jessica Alba o el de la supermodelo Adriana Lima, todos ellos fácilmente identificables.

Con el paso del tiempo, los usuarios fueron identificando a las otras figuras en la tela... pero uno de los rostros, el de una mujer con pómulos marcados, no pudo ser reconocido. Esto llevó a la creación de un subreddit dedicado exclusivamente a desvelar su identidad de esta figura: una comunidad que creció hasta alcanzar más de 43.000 miembros.

El rostro misterioso vivía en las Canarias

El avance decisivo llegó este mismo mes de septiembre de 2024, cuando un usuario de Reddit, u/StefanMorse, retocó digitalmente la imagen de la mujer en la tela, transformándola de una ilustración textil a una representación más realista. Luego, utilizó un motor de búsqueda de reconocimiento facial, lo que lo llevó al nombre de Leticia Sardá, una exmodelo española.

A partir de ahí, otro usuario, u/IndigoRoom, contactó con el fotógrafo Leandre Escorsell, quien confirmó que había tomado la foto original para una edición de la revista española Woman en 2006:

Sardá, que había trabajado en el pasado como modelo para marcas de renombre como Burberry y L'Oréal, vivía ahora una vida tranquila en Tenerife, donde se había retirado del modelaje en 2009 para cuidar a su abuela y formar una familia.

Pero ella misma no supo nada de toda la comunidad en torno a la 'Celebridad Número 6' hasta que uno de los usuarios de Reddit contactó con ella a través de LinkedIn:

"Un día abro mi correo y recibo un mensaje diciendo: 'Hola, ¿puedes confirmar que esta es tu cara?'".

Desde que fue identificada, Sardá ha recibido múltiples ofertas para gestionar su presencia en redes sociales e incluso ha considerado la posibilidad de regresar al mundo del modelaje, si surge una oportunidad adecuada:

"Todavía estoy procesando todo esto. No tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo hasta hace unos días. [...] Me hace feliz en cierto modo, pero también me preocupa. No sé hasta dónde puede llegar esto ni cómo cambiará mi vida".

Leticia Sardá se sometía hace unos días a una sesión de 'preguntas y respuestas' en 'su' propia comunidad de Reddit.

La 'otra cara' de este asunto: privacidad en los tiempos del reconocimiento facial

Sardá ha enfrentado la situación con una mezcla de sorpresa y buen humor, pero la tecnología que ayudó a identificarla, el reconocimiento facial, hace que ahora nos planteemos preguntas sobre los límites de la privacidad y el uso de imágenes online...

...ahora que mucha gente empieza a comprobar los problemas que le supone a su vida profesional (y política) el hecho de que salgan a la luz cosas que publicaron en redes sociales en sus 'años mozos'.

Suma a eso la constatación de que hasta la más leve curiosidad (el rostro de Sardá sólo estaba estampado en una cortina fabricada en Finlandia, no es que lo hubieran colgado en formato gigante desde lo alto de la Torre Eiffel, precisamente) puede provocar que miles de personas se coordinen para 'sacarte a la luz' sin tu conocimiento ni permiso.

Una versión anterior de este artículo se publicó en 2024.

En Genbeta | Borraron la carpeta System32 "por curiosidad" y esto fue lo que pasó: el experimento que nunca deberías repetir en Windows