El evento de Apple inunda las redes sociales de memes, críticas y comentarios un tanto despistados

Hace unas horas, Apple presentó su esperado servicio de streaming para competir contra Netflix, HBO y plataformas similares: Apple TV+. Además, la compañía también apostó fuerte por el mercado de los videojuegos, lanzando un servicio de suscripción de juegos de Apple para macOS, iOS y Apple TV que han bautizado como Apple Arcade.

Los eventos de Apple suelen generar mucha expectación en el panorama tecnológico y en Internet, y es por eso que en las redes sociales se puede seguir minuto a minuto estas presentaciones y ver qué tipo de memes se les ocurre a los usuarios.

Esta vez no iba a ser menos, y con tantos lanzamientos importantes hemos visto cómo las redes sociales se llenaban de memes protagonizados por Steven Spielberg, Oprah Winfrey y la Apple Card.

Muchas críticas a Spielberg

Como decía, uno de los principales objetivos de los usuarios ha sido Steven Spielberg. Y es que el famoso director fue muy criticado hace unos meses, cuando atacó a Netflix (y a las plataformas de streaming y video on demand en general) y anunció su intención de que se modificasen los requisitos de cualificación para largometrajes de cara a la temporada de premios.

Tras meses de desprestigio a Netflix por ser una compañía de streaming que no debería tener los mismos privilegios que una compañía cinematográfica, Spielberg se presenta como uno de los platos fuertes de la nueva compañía de streaming de Apple.



Bien hipócrita. pic.twitter.com/PGezbtdZah — Elias Michel (@DonCinefilo) 25 de marzo de 2019

¿O sea que Spielberg fue contra Netflix porque su kioskito está en Apple? Mirá qué bien, qué convicciones che. — Leticia Haller 🐉 (@Leticia_Haller) 25 de marzo de 2019

A muchos usuarios no les ha parecido coherente que Spielberg hubiese comparado la experiencia de ver una producción en casa con verla en el cine y pocos meses después anunciar que produciría contenidos para Apple TV+.

Spielberg bardeando a Netflix pero presentando proyecto propio con Apple pic.twitter.com/ffIKtWshcw — Tomás Correa Arce (@rockmetommyboy) 25 de marzo de 2019

Ahora se entiende la polémica con Netflix. Señor Spielberg, usted es diabólico. #AppleEvent⁠ ⁠ pic.twitter.com/msBJLLXrXv — og. (@elamigozorro) 25 de marzo de 2019

#appleevent Steven Spielberg criticó a #Netflix por querer llevar el cine a la televisión, pero ahora se una a #Apple para realizar una serie en su nuevo servicio Apple TV+ pic.twitter.com/wHj29JWHpF — Social Geek (@SocialGeek_Co) 25 de marzo de 2019

Spielberg explicándole a Netflix que va a apoyar a Apple. #AppleTvPlus #AppleEvent pic.twitter.com/jbi9GfAkGR — Paulina Rangel (@iPaupi) 25 de marzo de 2019

imagine if apple put the amount of effort it put into getting all these celebrities here into fixing the macbook keyboard — Owen Williams ⚡ (@ow) 25 de marzo de 2019

Una simple búsqueda en Twitter nos permitirá muchos tweets en los que se critica al director estadounidense por esta "hipocresía". De todos modos, algunos usuarios han salido a defenderle:

Me sorprende la cantidad de gente bardeando a Spielberg por lo de Apple y no entiendo el eje de su cruzada anti-Netflix. Su problema es con la distribución en salas de películas, no con el modelo de streaming de series 🤷🏻‍♂️ — Buzo Pollard (@buzopollard) 25 de marzo de 2019

Apple Arcade y Apple Card

Si estamos hablando de memes, no puede faltar una referencia a 'Los Simpson'. La Apple Card ha sido uno de los servicios que más ha llamado la atención de la presentación, pero algunos usuarios han bromeado sobre su método de pago alternativo para los productos de Apple.

Que Puede Pasar Yo Aquiriendo

En Verano Una...#AppleCard#AppleEvent pic.twitter.com/tcyZfZLKvh — Vivi Lara...💢 (@Vivi_Kallhan) 25 de marzo de 2019

Ya casi tengo la Apple TV solo me falta pagar...#AppleCard #AppleEvent pic.twitter.com/0ecI55nXQE — Pablo Clavo Un Clavito (@kaidykane_) 25 de marzo de 2019

Una de las críticas más recurrentes a Apple es que no presentan productos o servicios nuevos, sino que toman una idea que ya existe y la hacen suya. Apple Arcade no se iba a escapar a este clásico meme:

En el #AppleEvent se presenta el #AppleArcade , la nueva apuesta en videojuegos de Apple . Aseguran que está a la vanguardia en tecnología , lo tienen en diferentes colores y solo costará 3,000 dólares pic.twitter.com/qIArQAGiI5 — Franco (@Franco_128) 25 de marzo de 2019

Si seguimos con las críticas a la originalidad, algunos usuarios han criticado los nombres de estos servicios, ya que suenan un tanto obvios (Card, Arcade, News...):

Lo de los nombrecitos de Apple ya empieza a parecerme ridículo. Ahora Apple Arcade. Pos ok — 𓅓 Alejandro Liam 𓅓 (@alexliam) 25 de marzo de 2019

Algunos usuarios despistados

Siempre que Apple anuncia un evento, hay muchos usuarios entusiasmados con la posibilidad de que presenten un producto que llevan meses esperando (nueva tablet, nuevo teléfono o nuevo portátil).

De todos modos, a estas alturas no suele haber muchas sorpresas y se intuye de antemano qué se podría presentar en cada Keynote y los plazos que hay estimados para las actualizaciones de producto.

Por este motivo, llama la atención que algunos usuarios publicaron tweets quejándose de que Apple no presentara un nuevo iPhone o un nuevo tipo de cable más resistente para cargar los dispositivos móviles:

Estoy siguiendo el #AppleEvent con la esperanza de que hablen pronto de este fallo y tengan ya la solución. ¡Que nervios! pic.twitter.com/LwreCrqIwt — Fernando (@fertxi14) 25 de marzo de 2019