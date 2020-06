Instagram dice que debes pedir permiso si quieres incrustar (sí, incrustar) una publicación de su plataforma

Aunque existe la opción para obtener el código, hoy conocemos que los dueños de las páginas web quizás tengan que pedir permiso a los usuarios de Instagram si quieren embeber sus publicaciones.

Ars Technica fue el primer medio en reportar esta política de la red social. Un portavoz de la compañía aseguró que las condiciones de uso de la plataforma "requieren que los terceros tengan los derechos necesarios de los titulares".

Esta noticia llega en medio de una demanda a Newsweek, por haber incrustado la imagen de un fotógrafo en su página. Este medio se defiende asegurando que la imagen no fue subida directamente, sino embebida desde Instagram.

Un portavoz de Instagram aclara (en declaraciones a Ars Technica) que, "aunque nuestros términos nos permiten conceder una sublicencia, no la concedemos para nuestra API de embebido".

Newsweek contactó con el fotógrafo para pedirle permiso y así poder utilizar sus fotos, pero el usuario se negó. Este medio embebió la publicación igualmente, y es por eso que han recibido una demanda.

El medio estadounidense defiende sus acciones alegando que el permiso no era necesario, ya que recuerdan que no han subido la foto directamente, y sólo han embebido la publicación original de Instagram.

Si vamos a las condiciones de uso de la red social, vemos que el usuario proporciona una licencia de derechos de autor a Instagram cada vez que se sube una foto. Sin embargo, según las declaraciones del portavoz a Ars Technica, esa licencia no se extiende a los sitios que muestran medios de Instagram incrustados.

"No reclamamos la propiedad de tu contenido, sino que nos concedes una licencia para usarlo.

Tus derechos sobre el contenido no cambiarán. No reclamamos la propiedad del contenido que publicas en el Servicio o a través de este. En lugar de ello, cuando compartes, publicas o subes contenido que se encuentra protegido por derechos de propiedad intelectual (como fotos o vídeos) en nuestro Servicio, o en relación con este, de conformidad con el presente acuerdo nos concedes una licencia mundial, no exclusiva, transferible, sublicenciable y exenta de pagos por derechos de autor para alojar, distribuir, modificar, mantener, reproducir, mostrar o comunicar públicamente y traducir tu contenido, así como para crear contenido derivado (de conformidad con tu configuración de privacidad y de la aplicación)".